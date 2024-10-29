本报记者 宋亦然

哥伦比亚银行发布的最新报告显示，今年第二季度，哥伦比亚农业生产总值增长10.2%，上半年总体增长8%。上半年，豆类、柑橘、花卉和可可等哥伦比亚农产品出口额同比增长11.6%。

哥伦比亚是全球重要的咖啡、香蕉、棕榈油等产品出口国。农业是该国重要支柱产业，超过31%的人口以农业为生。近年来，哥伦比亚政府通过改善基础设施、加强技术创新等举措，不断提升农业现代化水平，加大对农产品出口的支持。2023年5月生效的《2022—2026年国家发展计划》，对耕地使用、食品安全、气候变化应对能力等内容进行了更新，并提出到2026年将哥伦比亚生态系统恢复区域扩大至170万公顷，促进农业可持续增长。

应对极端天气是哥伦比亚农业生产的重要课题。据统计，哥伦比亚每年约23%的气候灾害损失与农业有关，造成农业生产和农民收入的相对不稳定。哥伦比亚政府近期与拉美开发银行联合发布了“推动农牧渔业生产体系可持续发展和应对气候变化智能倡议”，该倡议将于2025年启动落实，预计5年内投资9990万美元，以提升农业领域应对极端天气和气候变化的能力。不久前，哥伦比亚银行基金会宣布，将投资220亿哥伦比亚比索（1美元约合4340哥伦比亚比索）支持农业发展，重点扶持农产品加工、食品科技、乡村旅游等11个具体项目。

近年来，中国和哥伦比亚农业合作不断深化，哥伦比亚咖啡和牛油果等进入中国市场。2022年，中国华南农业大学与哥伦比亚托利马大学、哥伦比亚国家水稻种植联合会、哥伦比亚托利马省市政联合中心签约共建中哥水稻联合研究中心。今年4月，该中心在华南农业大学揭牌成立。托利马大学校长帕蒂诺表示，水稻研究创新技术和基础设施均衡化发展对粮食安全和缩小城乡差距非常重要，希望与中方联合开展更多相关研究，造福两国人民。

“哥中两国在农业领域充满合作机遇。”哥伦比亚—中国友好协会主席普亚纳说，哥伦比亚期待中国企业加大对哥农业的投资力度，分享更多中国先进农业技术，以创新推动农业发展。

《 人民日报 》（ 2024年10月29日 15 版）

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