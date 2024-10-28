10月26日，“2024美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动在日本千叶县铫子市成功举办。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京10月28日电（叶习民、许可）10月26日，由中国驻东京旅游办事处主办，东京中国文化中心、人民网日本公司共同协办的“2024美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动在日本千叶县铫子市成功举办。来自千叶科学大学及其附属高中、暨南大学日本学院等百余名中日青少年参加了本次活动。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安，日本千叶县铫子市、千叶科学大学等有关单位的代表出席活动并致辞。活动得到了中国驻日本大使馆的支持。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安致辞。人民网 蒋晓辰摄

欧阳安在致辞中表示，青少年群体是国家和民族的未来，中日青少年肩负着两国世代友好的发展重任，希望以欢乐跑活动为契机，为更多中日青少年提供交流沟通的平台，让两国青少年增进了解、共筑友谊，把中日友好的信念传递下去，推动中日民间友好交流事业不断发展。

千叶县铫子市和千叶科学大学的代表在致辞中向主办活动的中方有关单位表示感谢，希望今后在铫子市举办更多中日友好交流、尤其是中日年轻一代之间的友好交流活动，相信这些活动将对加深两国国民相互了解与沟通大有裨益。

开跑前的热身运动。人民网 蒋晓辰摄

中日青年沿着海岸线奔跑前行。人民网 蒋晓辰摄

本次欢乐跑活动在被指定为日本国家名胜天然纪念物的铫子市屏风浦海岸举行，全程约3公里。中日青少年分组出发、互相协助，沿着景色怡人的海岸线奔跑前行。户外活动后，主办方还特别策划了“中日青少年联欢交流会”。青少年们在会上欣赏了精彩的中国书法和茶艺表演，在互动环节交流感想、畅所欲言。会后采访中，学生们纷纷表示通过此次活动对彼此国家有了进一步的认识，希望今后能够为中日友好事业做出努力和贡献。

共同欣赏中国书法表演。人民网 蒋晓辰摄

中日青少年踊跃交流。人民网 蒋晓辰摄

欧阳安接受人民网专访时表示，举办此次活动的目的在于，希望通过中日青年面对面交流，带动更多日本民众了解和感知中国，夯实两国民间友好的感情基础，同时也将中日友好的种子播撒到两国青少年的心中，期待未来生根发芽，成长为中日友好的参天大树，为中日关系长期健康稳定发展贡献青春力量。

“美丽乡村——中日青少年欢乐跑”活动是中国驻东京旅游办事处自主策划、落实的中日青少年友好交流项目之一，旨在通过“跑步＋旅游＋文化体验”的方式，增进中日青少年之间的互动交流，助力中日友好事业薪火相传。

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