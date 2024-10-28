新华社东京10月28日电（记者郭丹 姜俏梅）当地时间28日14时，日本首相、自民党总裁石破茂在自民党总部召开记者会，就执政联盟在众议院选举中败北表示诚挚接受选举结果，将继续进行政治改革。

石破茂在记者会上没有直接表示是否会辞任首相。但他明确表示，将继续做好2024财年的补充预算及2025财年预算。日媒分析说，这一表态表露了他将继续执政的意愿。

“政治黑金”问题是执政联盟在此次大选中惨败的重要原因。石破茂表示会深刻反省，并将在自民党内部切实实施改革，希望未来人们能够切实感受到自民党的变化。同时，也将向在这次选举中议席增加的在野党学习，吸收对方合理主张。

针对民众关心的大选失败后会否再联合其他在野党一起执政，石破茂明确表示，当下不谋求与其他政党合作，将集中精力做好各项政策的制定和实施。

日本国会众议院选举10月27日晚结束。28日凌晨揭晓的选举结果显示，日本自民党惨败，与公明党结成的执政联盟所获议席自2009年以来首次未过半数。日本宪法规定，大选后30天内必须召集特别国会。届时，现任石破内阁将集体辞职，由新当选议员组成的众议院和参议院提名下一任首相。如果石破茂实现连任，将成立第二届石破内阁；如果首相换人，石破茂有可能成为日本战后在任时间最短的首相。

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