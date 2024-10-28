新华社阿比让10月28日电 通讯｜实现高效储能 点亮更多光明——探访中企承建科特迪瓦电池储能项目

新华社记者张健 李志浩 周昊瑾

10月初，在科特迪瓦北部本贾利省的一处电池储能项目建筑工地，施工人员正加紧土建施工。2021年6月，为促进西非地区电网稳定，西非经济共同体与世界银行共同发起区域电力接入和电池储能系统项目。作为该项目的重要组成部分，中企承建的电池储能项目承载着科特迪瓦北部地区许多家庭稳定用电的希望。

近年来，地处西非的科特迪瓦积极开发风能、太阳能等新能源，但由于发电缺乏稳定性，当地弃电现象严重。为破解这一难题，2022年，由世界银行出资、科特迪瓦能源公司负责的105兆瓦/105兆瓦时电池储能项目“应运而生”。据了解，这一项目投资超过5000万欧元，由长期在非洲从事基础设施建设的威海国际经济技术合作股份有限公司作为联合体牵头方总承包。项目在科特迪瓦北部科霍戈、本贾利、奥迭内三个地区同步开建，预计2025年年底并网运行。

解决弃电现象，实现高效储能，是保障电力供应的大事。科特迪瓦能源公司表示，该项目将有助于实现该国北部稳定的电网运行，确保更可靠的电力供应，让更多家庭与企业接入电网。

电池储能项目现场负责人徐涛告诉记者，科特迪瓦近年来经济持续发展，这对稳定的电力供应提出了更高要求。“我们的目标是打造一套可靠、安全、高效的电力储能系统，为科特迪瓦经济社会发展贡献一份力量。”

在项目现场，项目翻译科拉尼·捷尼比亚不停穿梭于各个点位之间。熟练掌握中英法三种语言的他，是项目不可或缺的“多面手”。

捷尼比亚坦言，电力是影响社会发展的关键能源，对非洲国家尤其重要。他希望通过自己的努力，帮助更多家庭点亮更多灯火。“这份工作不仅仅是在保障电力供应，也是在点亮非洲孩子们的未来。”

在从事科特迪瓦项目一年多的时间里，从材料采购到工地实操再到翻译交流，捷尼比亚早已得心应手，中国同事纷纷为他的成长点赞。他说：“我还学会了很多专业知识，对于未来发展非常有帮助。”

学生时代，捷尼比亚曾赴上海进行短期交换。中国现代化的城市给他留下了深刻印象，他希望非洲也能早日走向现代化。

回到非洲工作的这些年，捷尼比亚一直与中国企业并肩奋斗，建过桥、铺过路……在他看来，中国为推动非洲经济社会发展主动分享经验，为非洲带来了切实成果。

如今，已经有超过200名像捷尼比亚这样的非洲年轻人在这一电池储能项目上工作，越来越多的当地年轻人在实践中提升了专业能力。

刚过而立之年的捷尼比亚正规划着未来。“我希望像中国朋友一样，带领团队创办公司，带着非洲年轻人为这片炙热大地铺设未来与梦想，为下一代成长贡献力量。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)