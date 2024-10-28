新华社大马士革10月28日电 中东战地手记｜在战火中凋敝的古城布斯拉

新华社记者冀泽

经历13年的叙利亚内战，古城布斯拉如深秋的花朵，正零落凋敝。

台上没有舞者，台下没有看客。布斯拉古剧场中，只有微风拂过千年柱廊。

“景区早已不复往日盛况。”布斯拉古城遗址管理部门负责人阿拉·萨拉赫叹息。

布斯拉古城由黑色玄武岩建成。2000多年前，纳巴泰人在布斯拉建立北方行政中心，之后这里成为古罗马帝国一个省会，声名鹊起。

行走在古城，只见建于公元2世纪的古罗马剧场与阿拉伯帝国时期的塔楼遥相呼应，拜占庭时期的教堂等遗迹无不诉说着布斯拉曾经的辉煌。

作为历史上的战略要地以及沙漠商队和信徒朝觐的重要中转站，布斯拉古城被镌刻上不同文明的印记，是叙利亚的文化瑰宝，1980年被列入《世界遗产名录》。

萨拉赫已参与古城保护工作25年。他向记者描述布斯拉在战乱前的盛景：

景区内各国游客络绎不绝，文化艺术活动司空见惯，能容纳1.5万名观众的古剧场座无虚席，台上来自世界各地的艺术家争相献艺……

2011年叙利亚内战爆发，一切都变了。

布斯拉古城在叙政府军和反对派之间数次易手。2018年，叙政府军再次收复古城并于一年后对外开放，但至今游客鲜至。

“战乱对古城造成严重破坏，一些历史遗迹被炸毁，部分文物被盗。”萨拉赫告诉新华社记者：“现在景区内几乎见不到游客。”

从叙利亚首都大马士革前往布斯拉的路上，记者经过不少由地方武装人员控制的检查站。虽然地方武装已与叙政府达成和解，但针对政府军和平民的袭击仍不时发生。

萨拉赫说，尽管目前布斯拉在政府军控制下局势比较稳定，但游客对周边安全形势的担忧严重影响了当地旅游业的发展。这导致小镇居民失去了重要的收入来源，文物工作者大量流失。

而美西方制裁让古城修复和保护工作更为艰难。“在美国制裁下，布斯拉古城遗址自内战以来没有收到任何国际援助，只能靠政府的有限拨款艰难维持。以往的国际考古交流活动全部停止，就连遗址修复需要的原材料也难以获得。”萨拉赫说。

更为严峻的是，因为战乱，包括布斯拉古城在内的叙利亚6处世界遗产已于2013年全部被列入《濒危世界遗产名录》。萨拉赫说，这意味着如果状况得不到改善，这些遗迹可能从《世界遗产名录》上被除名。“这不仅是叙利亚人的损失，也是人类文化的重大损失。”

联合国教科文组织前总干事伊琳娜·博科娃曾表示，保护文化遗址与恢复叙利亚的和平同等重要，“文化遗产承载着一个民族的价值观和独特性，保护文化遗产就是在保护一个民族”。

“现在几乎没人关心古城的保护，也没人知道我们面临的困难。”萨拉赫叹息道，当前中东紧张局势不断升级，对周边地区旅游业造成严重冲击，也让叙利亚的文化遗产保护工作陷入更大困境。

记者离开时，一名工作人员正在偌大的古剧场中清理杂草。在古城门口，一位名叫赛义德·萨利赫的61岁老者在烈日下看守着纪念品的摊位。

尽管无人问津，但日复一日，从清晨到日落，他们和古城仍在坚守、在等待……

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