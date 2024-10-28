杜兰

以“加强多边主义，促进公正的全球发展与安全”为主题的金砖国家领导人第十六次会晤于10月22日至24日在俄罗斯喀山举行。此次喀山峰会是“金砖大家庭”实现历史性扩员后的首次峰会。会晤取得了丰硕成果，“大金砖合作”成功开局，彰显出独特活力和魅力，为全球南方加强团结合作凝聚了更多共识、信心和力量。

喀山峰会取得多方面实质性成果

此次喀山会晤既是“金砖扩员”后的第一次峰会，也首次邀请多个国家作为金砖伙伴国参会。30多个国家的领导人与会共商合作大计，围绕加强多边主义、促进公正发展深入沟通，发表了多达134条内容的《喀山宣言》。宣言主要分为四大部分，即“加强多边主义，构建更加公正民主的世界秩序”“促进合作，推动全球和地区稳定与安全”“加强经济金融合作，推动公正的全球发展”“促进人文交流，推动经济社会发展”。宣言重申将进一步深化金砖战略伙伴关系，推动政治安全、经贸财金、人文交流“三轮驱动”下的金砖合作继续走深走实。

对于国际体系变革，宣言提出致力于推动多极世界秩序，让所有国家在全球事务中拥有平等的发言权，呼吁通过推动建立更加敏捷、有效、民主和负责任的国际体系来改善全球治理。对于当前世界的局部冲突和地区紧张局势，宣言强调通过外交、调解、包容性对话和协商合作的方式和平解决争端，并加强反恐和网络安全等方面合作。对于经济金融合作与公正发展，宣言列出了多项重要合作举措，旨在促进金砖国家之间的贸易和投资便利化，推动全球能源转型、保障粮食安全，反对单边制裁和限制措施。对于人文交流与社会发展，宣言提出了文化、教育、青年合作领域的具体措施，以增进金砖国家人民之间的相互理解和友谊。各方普遍认为，此次喀山峰会体现出金砖国家的议程在逐步扩大，向更深层次、更广领域拓展，且能够为解决和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字提供不同以往的“金砖方案”。

金砖机制已成为代表全球南方国家的最核心机制

金砖合作机制诞生近20年来，已形成多层次、多领域、全方位的合作架构，推动金砖国家间合作的不断深化。在过去十年中，金砖国家内部贸易平均每年增长 10.7%，而全球整体贸易每年仅增长 3%。而金砖扩员后，金砖十国国内生产总值约占全球30%，人口占全球人口近一半，贸易占全球贸易五分之一。随着金砖合作机制影响力的不断提升，申请“入群”的国家越来越多，目前已有30多个国家提出希望“以某种形式”加入金砖合作机制。

金砖机制越来越具有吸引力、感召力，不仅因为其蕴含的发展机会，更是由于金砖合作坚守公平正义，为推进世界多极化、构建更加公正合理的国际秩序提供了全新范式。当前，国际力量对比正在深刻演变，广大全球南方国家迫切希望改变不公正的世界秩序与相对滞后的全球治理秩序，求和平、谋发展、实现互利共赢的声音越来越响亮。习近平主席鲜明指出，“全球南方”群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。金砖合作平台得到广大发展中国家的认同，被视为加强团结合作、维护共同利益的重要平台。而实现扩员后，金砖国家基本覆盖了“全球南方”的主要区域，能够代表“全球南方”的共同利益和诉求，将进一步增强全球治理中积极、稳定、向善的力量，为维护世界和平、发展与繁荣发挥更为举足轻重的作用。

中国积极推动和引领金砖合作

作为金砖国家中最大经济体和全球南方的当然成员，中国始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，是金砖合作走深走实的重要引领者和推动者。中国推动成立新开发银行，并提出“金砖+”合作模式、首次将金砖合作伙伴对象扩大至全球范围。

在此次喀山峰会上，中国也积极推动引领高质量的“大金砖合作”。在合作理念上，中方深入阐述“大金砖合作”的发展方向和基本原则，倡导把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量，以公平正义、开放包容为理念引领全球治理改革。在合作举措上，习近平主席提出“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”的“五大金砖”倡议，宣布建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络，实施金砖数字教育能力建设计划等具体措施。中方的主张得到了其他各方的响应，多项倡议举措被纳入《喀山宣言》当中，有力助推了金砖合作提质升级。

实现历史性大扩员后的“大金砖”，阵容更强、成色更足，将为全球南方的发展带来越来越多的机遇，为世界多极化、经济全球化、国际关系民主化注入新动力。中国也将携手金砖各国，共同谱写全球南方团结发展的新篇章。

（作者系中国国际问题研究院亚太研究所副所长、副研究员）

(责编：艾雯、杨牧)