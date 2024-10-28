人民网北京10月28日电（记者许永新）全国口译大赛暨“永旺杯”第十七届多语种全国口译大赛复赛和决赛10月26日在北京第二外国语学院成功举办。

本届口译大赛共设有日语、法语、俄语、德语、韩（朝）语、西班牙语、阿拉伯语7个语种8个比赛项目，每个项目分别决出了一等奖、二等奖、三等奖与优秀奖。来自68所高校的149名选手参加了初赛，经专家评审后，43所高校的111名选手进入复赛和决赛。

与会人员集体合影。主办方供图

口译大赛的水平和影响力不断提高

北京第二外国语学院副校长郑承军，中国翻译协会副会长、中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主任姜永刚，永旺中国投资有限公司集团管理总部总经理稻垣浩司出席了闭幕式并分别致辞。

郑承军表示，口译大赛陪伴着二外的成长和发展，见证了二外60年的辉煌与成就。（自举办以来的）17年间，一批批优秀的翻译和跨文化交际人才不断涌现，他们已经成为翻译领域的佼佼者。在外交、经贸、文化、旅游、传媒、教育及科研等多个领域展现出色的才能，为中外人文交流构筑了稳固的桥梁。多语种全国口语大赛不仅是翻译界的盛事，也是培养新时代中外人文交流人才的重要平台，实现了翻译教学研究与实践紧密结合的办赛初心，更为新时代翻译人才队伍建设贡献了力量。

姜永刚表示，17年来通过口译大赛这个平台，我们培养了诸多的优秀的翻译人才，对规范行业管理、对学科建设都有极大的贡献。这17年间，大赛的规模不断扩大，参赛的人数不断增加，赛事水平和影响力也不断提高。大赛已经成为国内最具权威性的培养和选拔翻译人才的重要平台，更是落实对外翻译与国际传播质量和水平的重要举措，受到翻译界和媒体界的关注和好评。

稻垣浩司表示，今天第一次来到口译大赛的现场，看到参赛选手们出色的口译表现，深受震撼。希望大赛培养出的更多优秀日语人才成为日中友好的桥梁。

人工智能对翻译行业的影响引人关注

郑承军在致辞中专门提到了人工智能对翻译行业带来的影响，他说，现在AI（人工智能）对翻译带来一些冲击和影响，也有一些不实之词或者偏见。但是我们要表达一种声音，那就是翻译机确实能够有助于人与人之间的交流与沟通，但是最后定稿人必定是人。翻译并不会因为人工智能的到来而衰退，相反将需要更多更为优秀的翻译。

对此问题，人民网记者对该大赛创始人之一、北京第二外国语学院日语学院院长杨玲进行了专访。

杨玲指出，AI的出现正在给翻译带来非常大的冲击，也给现在的翻译人才培养带来了新的课题，今后的翻译学科该如何发展也成为大家更加关注的焦点。众所周知，不仅翻译行业，AI的快速发展也在同时冲击和挑战着其它各行各业。但诸多翻译场景是无法依靠AI的，例如政府的双边会谈等对准确度有极高要求的口译、以及人与人之间最为直接的情感与人文交流等，这在某种意义上，更加凸显出了高级翻译者不可被AI所替代的价值所在。从这一个角度而言，口译的赛事对于高端口译人才的培养和选拔将具有更加重要的意义。

同时杨玲表示，危机也可能是转机，在AI的助力下，口译大赛未来或将逐渐转变成为一种既有AI赋能，又能充分展现出AI不能替代的人的语言能力、交际能力、沟通能力特性的，以人为核心的翻译赛事。

日语口译大赛决赛结果

当天的日语口译大赛分为同传和交传两组分别进行，经过激烈角逐后，日语交传组和同传组各6名选手成功挺进决赛。

在日语同传组比赛中，上海外国语大学的张钦沅获得一等奖；北京外国语大学岳忠昊、四川外国语大学朴雪兰获得二等奖；北京语言大学李政锋、天津外国语大学王翔宇、南京大学唐懿昕获得三等奖。

在日语交传组比赛中，北京外国语大学廖君怡获得一等奖；北京第二外国语学院张宏瑞、上海外国语大学刘蕊获得二等奖；四川外国语大学李子怡、天津外国语大学杨德鹏、大连外国语大学姜鸿兵获得三等奖。

北京第二外国语学院副院长郑承军（右一）、永旺中国投资有限公司集团管理总部总经理稻垣浩司（左一）为获得日语同传组一等奖的上海外国语大学的张钦沅颁奖。主办方供图

外交部亚洲司参赞张梅（右一）、中联部副局长沈建国（左一）为获得日语同传组二等奖的北京外国语大学岳忠昊、四川外国语大学朴雪兰颁奖。主办方供图

中日友好协会副秘书长张孝萍（左一）、北京第二外国语学院日语学院院长杨玲（右一）为获得日语同传组三等奖的北京语言大学李政锋、天津外国语大学王翔宇、南京大学唐懿昕颁奖。主办方供图

日语同传组优秀奖获得者与颁奖嘉宾合影。主办方供图

中国翻译协会副会长中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）主任姜永钢（右一）、原中国教育工会全国委员会巡视员白立文（左一）为获得日语交传组一等奖的北京外国语大学廖君怡颁奖。主办方供图

中央广播电视总台国际视频通讯社定稿专家邱鹏鸣（右一）、人民网日文版主任编辑许永新（左一）为获得日语交传组二等奖的北京第二外国语学院张宏瑞、上海外国语大学刘蕊颁奖。主办方供图

中央广播电视总台日语译审傅颖（左一）、北京第二外国语学院日语学院院长杨玲（右一）为获得日语交传组三等奖的四川外国语大学李子怡、天津外国语大学杨德鹏、大连外国语大学姜鸿兵颁奖。主办方供图

日语交传组优秀奖获得者与颁奖嘉宾合影。主办方供图

（北京第二外国语学院日语学院李莫同学对本文亦有贡献）

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