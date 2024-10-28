新华社里约热内卢10月27日电 专访｜“大金砖合作”必将推动构建人类命运共同体——访巴西瓦加斯基金会法学院教授卡瓦略

新华社记者赵焱 陈威华

“金砖国家实现历史性扩员后的首次线下峰会在喀山落下帷幕，扩员后的‘大金砖’涵盖了更多‘全球南方’国家，整体实力增强的同时，成员国差异性也在增加，但金砖机制秉持开放包容、合作共赢的初心使命没有改变。”巴西瓦加斯基金会法学院教授埃万德罗·卡瓦略日前在接受新华社记者书面采访时说，“大金砖”强调合作且不搞对立，必将推动构建人类命运共同体。

卡瓦略表示，扩员后的金砖机制毋庸置疑更具代表性。目前金砖国家人口占世界总人口近一半，经济总量占世界比重超过三成，具备成为促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量的条件。

“金砖机制发展到今天，成员国已在各领域开展合作，促进了各国经济、政治和文化领域的发展。2015年成立的新开发银行对推动全球经济复苏产生积极影响最为明显；在全球卫生方面，金砖国家在新冠疫情期间分享医疗专业知识并提供疫苗等资源，还启动了金砖国家疫苗研发中心；在学术和文化交流方面，成立了金砖国家大学联盟、金砖国家智库理事会，促进了成员国之间在教育、研究和文化合作方面的对话。”卡瓦略说。

卡瓦略指出，“大金砖合作”为成员国提供了新的机遇，比如埃及和埃塞俄比亚等快速增长的经济体为金砖国家成员国提供了新的贸易和投资机会。

在卡瓦略看来，“金砖+”可以为加强多边主义作出更大贡献，必将进一步推动现有国际经济金融架构改革，这是与“全球南方”国家利益相一致的外交议程。

卡瓦略说，“金砖+”国家积极捍卫和平，倡导通过对话解决国际冲突。不久前巴西和中国关于政治解决乌克兰危机的“六点共识”，在喀山会晤期间获得了广泛支持。

卡瓦略认为，虽然扩员后的金砖机制面临着与成立初期相同的质疑——地理上相距遥远，政治、经济和文化体系截然不同。“但‘金砖+’的文化多样性正是建设一个更加公平、开放和包容的全球秩序的体现。”

卡瓦略表示，中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议内核都是合作与交流，有利于超越不同国家在政治体制、经济、文化等方面的差异。“大金砖”强调的是合作，实力的增强不是搞对立，而是推动构建人类命运共同体。

“‘金砖+’的经济影响力越大，其捍卫多边主义的政治议程就越统一，这一机制在重塑全球秩序方面的影响力就越大。开放包容、合作共赢的初心将更多发展中国家联系在一起，必将为构建人类命运共同体作出更多贡献。”卡瓦略说。

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