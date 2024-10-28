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热点问答｜日本执政联盟选举失利影响几何

2024年10月28日13:35 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月28日电　热点问答｜日本执政联盟选举失利影响几何

　　新华社记者姜俏梅　郭丹

　　日本国会众议院选举10月27日晚结束。28日凌晨揭晓的选举结果显示，受“黑金”丑闻影响，日本自民党惨败，与公明党结成的执政联盟所获议席自2009年以来首次未过半数。自10月1日石破茂当选日本新首相尚不足月，石破政权未来充满变数。

　　那么，此次选举后，日本众议院议席如何分布？执政联盟议席缘何不及半数？这一结果将对日本政局造成哪些影响？

　　议席如何分布

　　日本众议院选举实行小选区和比例代表并行制。小选区选举中，选民直接对候选人进行投票，得票最多者当选；比例代表由选民对各政党投票，各党按得票比例分配议席。此次大选共计1344个候选人争夺众议院465个议席，其中包括289个小选区席位和11个比例代表选区的176个议席。

　　自民党和公明党结成的执政联盟所获议席能否过半，是石破政权划定的大选成败线，也是广大日本民众关注的焦点。

　　选举结果显示，自民党所获议席由选前247席降至191席，打破自2012年以来自民党持续保持单独过半数席位的昔日辉煌；加上公明党的24个议席，执政联盟席位由选前的279席降至215席，距离过半数还有18席之差。

　　而在野势力由选前的186席一跃增至250席。其中，最大在野党立宪民主党议席由原先98席增至148席；国民民主党席位达到28席，是选前议席的4倍；只有维新会议席降至38席。

　　缘何低于半数

　　日本前外务省官员孙崎享分析认为，过早解散众议院是石破政权的判断失误。一方面，逃避问题，无视民意强行解散众议院的决定引起选民反感；另一方面，石破内阁13位首次入阁成员中有10人参选，就任时间短无政绩可言，新任法务大臣牧原秀树和农林水产大臣小里泰弘落选，重创石破内阁。

　　“黑金”丑闻是这次选举的“关键词”。去年自民党被曝国会议员从党内派阀获取政治筹款派对券回扣，并形成不受监管的秘密政治资金。尽管前首相岸田文雄带头解散派阀，试图告别备受诟病的“派阀政治”，但“黑金”丑闻的恶劣影响存续至今。《朝日新闻》21日公布大选形势调查结果显示，半数以上选民表示重视自民党秘密政治资金问题。

　　然而，一波未平，一波又起。自民党16日以“扩大党势活动费”为名，给多位因“黑金”丑闻失去党内公认资格、以“无所属”身份参选的“非公认”候选人所在支部打款2000万日元，这一金额与获自民党公认候选人待遇完全相同。此举遭到在野党猛烈抨击，称“这是对秘密资金议员的秘密支援”。在选前冲刺敏感时期，“2000万日元”问题成为压垮自民党的一根稻草，与“黑金”丑闻有关的46名候选人中28人落选，其中不乏有阁僚经验或曾担任党内要职的重要人物。

　　政局影响几何

　　自2012年以来，各在野党因政见不同难以形成合力与自民党对抗。日本山口大学名誉教授纐缬厚说，本次选举结果使包括立宪民主党在内的在野党势力扩张，这可能给日本政坛带来紧张局面。

　　宪法规定，必须在举行大选后30天内召集特别国会。届时，现任石破内阁将集体辞职，由新当选议员组成的众议院和参议院提名下一任首相。如果石破实现连任，将成立第二届石破内阁；如果首相换人，他有可能是日本战后在任时间最短的首相。

　　为保住执政地位，自公执政联盟即日起将考虑收编在野势力建立联合政权。而在野党一旦团结无党派议员掌握半数以上议席，实现政权更迭也不是没有可能。在本次选举中势头强劲的国民民主党将是两派争取的主要对象。

　　分析人士认为，即便自公联盟继续执政，未来新政权必将面临多重挑战。首先，如何应对以日元疲软为标志的日本经济问题挑战，回应选民对经济民生问题的关切，缓解民众正在经受的高物价、低工资之苦；其次，如何进行政治改革，以挽回民众信赖；第三，如何化解在具有争议的外交安保议题、尤其是落实防卫等政策方面的阻力。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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