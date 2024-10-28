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中国国际航空公司开通上海—河内航线

2024年10月28日13:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内10月27日电（记者杨晔）10月27日，中国国际航空公司（国航）上海—河内CA755/6航班正式开通。当地时间27日下午，搭载着162名旅客的首班飞机顺利降落在越南首都河内内排机场，内排机场特意举行水门仪式，欢迎国航上海—河内首班飞机抵达。

中国驻越南大使馆经商处参赞李振民等两国嘉宾为仪式剪彩。 人民网记者 杨晔摄

中国驻越南大使馆经商处参赞李振民等两国嘉宾为仪式剪彩。 人民网记者 杨晔摄

中国驻越南大使馆经商处参赞李振民，越南港务局、海关、边防、机场等两国各界嘉宾受邀参加首航仪式。据介绍，随着国航上海—河内CA755/6航班的开通，中越间商业正班航班已达50个，每周班次598班次。据越方统计数据显示，2024年1—9月中国入境越南旅客已超270万人次，同比增长141%。预计今年全年中国入境越南旅客有望突破360万人次，为入境越南第二大客源国。中越两国间商业航班的不断增加，将更好地服务于中越人民间的交往，促进两国经贸领域合作关系日益紧密。

国航上海——河内首班飞机抵达河内内排机场。人民网记者 杨晔摄

国航上海—河内首班飞机抵达河内内排机场。人民网记者 杨晔摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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