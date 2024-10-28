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专访｜金砖机制对促进全球合作、稳定和公平发展至关重要——访马来西亚国际问题专家纳加拉

2024年10月28日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡10月28日电　专访｜金砖机制对促进全球合作、稳定和公平发展至关重要——访马来西亚国际问题专家纳加拉

　　新华社记者毛鹏飞　李奕慧

　　亚太“一带一路”共策会董事兼资深研究员邦恩·纳加拉日前在吉隆坡接受新华社记者采访时说，在当今动荡不安的世界中，金砖机制对“促进全球合作、稳定和公平发展至关重要”，而中国为金砖机制取得成功发挥了关键作用。

　　这位马来西亚国际问题专家表示，金砖机制是“在当今全球格局中非常自然形成的”，它汇集了全球主要新兴经济体，引领“全球南方”追求可持续发展。

　　纳加拉认为，金砖机制“代表着一种更广泛的全球运动趋势”，即维护健康的国际贸易，促进国家间相互尊重。“金砖机制由全球最具活力的新兴经济体引领，吸引了来自各大洲的潜在成员，尽管这些潜在成员历史、文化、治理体系各异。”

　　他指出，金砖机制不向成员国施压或加以限制，而是致力于为成员国提供团结互助平台，使成员国能够在不受外部政治干涉的情况下寻求各自发展目标。

　　纳加拉说，除了贸易方面带来的优势，金砖机制为成员国增加了相互投资的机会。

　　在他看来，随着金砖机制中相关制度的建立，金砖国家以后向其他国家投资时，也将有更大的灵活性和更多选择。

　　纳加拉指出，中国、印度、俄罗斯、巴西和南非在各自所在地区发挥着重要作用。这些国家的多样性和广泛的地理分布表明，文化和历史差异不会阻碍为共同利益进行的建设性合作。

　　“金砖机制的存在和运作就是国际和平、合作与友好的强大象征。”纳加拉说。

　　纳加拉说，中国在推动金砖发展过程中采取“进步、开明”政策，为金砖机制的成功发挥了关键作用。

　　他说：“在当今动荡的世界中，金砖机制的作用已不能只用‘重要’一词来概括，应该说，金砖机制对于促进全球合作、稳定和公平发展至关重要。”

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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