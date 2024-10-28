人民网北京10月28日电 （王禹蘅、崔越）“创新与开放让中国经济不断焕发活力。”日前，施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正接受人民网专访时表示，中国不断推进高水平对外开放、加速培育新质生产力，将为各界创造更多发展机遇，提供更强大的发展动能。

施耐德电气1987年进入中国，37年来，中国改革开放伴随着施耐德一路前行。时至今日，中国已经成为施耐德电气全球第二大市场和最重要的供应链基地之一，也是重要的创新源泉以及发展的策源地。

施耐德电气上海灯塔工厂。施耐德电气供图

“创新与开放让中国经济不断焕发活力，尤其是新质生产力的提出，为产业转型升级提供了更明确的方向和更强劲的动力，也进一步增强了施耐德电气的在华发展信心。”尹正表示。

谈到新的发展要求带来的机遇，尹正表示，施耐德电气为此持续强化技术创新和战略布局，助力中国产业培育新质生产力。作为全球产业技术领先者，施耐德电气将世界级技术专长与“中国中心”战略相结合，持续强化以人才为基础、创新为引擎、研产销一体化的敏捷机制，更快更好地满足中国市场需求，赋能中国产业加快数字化和绿色低碳“双转型”。

作为一家全球性企业，施耐德电气持续加大在华研发投入。尹正介绍说，目前，中国已成为施耐德电气全球四大研发基地之一，拥有北京、上海、深圳、西安、无锡五大研发中心，研发投入每年增长15%以上。施耐德电气还在中国建成30家工厂和物流中心，包括19家世界级“零碳工厂”、15家国家级“绿色工厂”、2家“端到端灯塔工厂”，并与1600多家供应商，共同打造敏捷高效的端到端绿色供应链，不仅更快更好地满足中国用户需求，更立足中国、辐射全球。

施耐德电气无锡灯塔工厂。施耐德电气供图

近年来，中国对外开放有众多新举措，施耐德电气也将第7次参加中国国际进口博览会。尹正表示，进博会提供了与国际各界交流合作的机会。施耐德电气将全面展示数字化、电气化、自动化及AI应用等先进技术和可持续发展成果，与各方相互赋能，共同打造新质生产力。

2023年，施耐德电气在第六届中国国际进口博览会现场。施耐德电气供图

展望未来，尹正说，“施耐德电气将继续坚定扎根中国市场，携手合作伙伴，以自身技术优势和发展经验广泛赋能，共同助力中国迈向高效和可持续的未来。”他表示，中国不断推进高水平对外开放、加速培育新质生产力，将为各界创造更多发展机遇，提供更强大的发展动能。

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