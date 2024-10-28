10月25日，观众在杨凌农高会上合组织国家农业展区了解农产品。新华社记者 邹竞一 摄

新华社西安10月28日电（记者姚友明、陈晨、付瑞霞）正在陕西举行的第31届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，来自斯里兰卡的杰瑞在不同企业的展台间往来穿梭，不时掏出手机与新结交的朋友互加微信。

去年，杰瑞在中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区开了一家贸易公司，全年贸易额达2000万美元。今年，他来到上合组织农业技术交流培训示范基地所在地杨凌。

在杨凌农高会上，杰瑞看中了多款农用无人机，计划将其进口到斯里兰卡。“中国农业的发展经验对发展中国家很有启发，这些产品也是我们国内所急需的。”他说。

作为中国首个国家级农业高新技术产业示范区，有“农科城”之称的杨凌正在成为国际农业交流合作的新高地。特别是自2019年中国在杨凌设立上合组织农业技术交流培训示范基地以来，这里始终围绕交流培训、示范、贸易和产业合作等四项重点任务开展工作。

据上合组织农业技术交流培训示范基地办公室常务副主任马静介绍，截至目前，基地已开展农业技术援外培训、专项培训等120余期，为上合组织国家和发展中国家培训农业官员、技术人员2400多名，组织300多名官员参加减贫专项培训，4.2万人次在线学习。

“此外，基地在上合组织国家建成10个农业科技示范园区，完成110多个优良作物品种的品比试验和高效栽培技术集成与示范，农业技术累计辐射面积达200多万公顷。”马静说。

10月26日，杨凌智慧农业示范园智慧温室内通过无土栽培技术种植的蔬菜。新华社记者 邹竞一 摄

坐落于杨凌的西北农林科技大学，2021年牵头成立上合组织国家农学高校联盟，目前已有8个上合组织国家的21所大学加入。在乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦，西北农林科技大学建成丝路联盟人才培养基地4个。

西北农林科技大学教授张东最近频繁在中国和吉尔吉斯斯坦两国间穿梭，为吉尔吉斯斯坦的苹果园育苗工作忙碌。“未来，中国苹果会走进更多吉尔吉斯斯坦民众的生活。”他说。

通过采用张东研发的无性繁殖技术培育的砧木，配套上促发枝等一系列管理技术，这些苹果苗木与以往栽植六至七年后挂果的“亲戚们”显著不同。它们在栽植后的第二年就能挂果，第四年就进入丰产期，亩产量超过7000斤。

2016年以来，西北农林科技大学在中亚和白俄罗斯等地建立了8个海外农业科技示范园，推广旱区农业领域研究的新成果。

在哈萨克斯坦和白俄罗斯示范园，小麦品种较当地品种增产超过20%；在乌兹别克斯坦示范园，学校研发的智能水肥一体化灌溉设备已投入使用，使作物产量提高30%以上，节水率高达50%。

日前，西北农林科技大学旱区节水农业研究院发布了《中国粮食生产水足迹与区域虚拟水流动报告（1997-2023）》。

世界粮食计划署驻华代表赵兵说，报告中提出的粮食与水问题的解决思路，为世界其他面临同样问题的国家和地区提供了借鉴。希望中方相关研究机构和组织更多地参与到全球粮食与水资源的相关议题中，为世界提供更多、更好的解决方案。

10月25日，观众在杨凌农高会上合组织国家农业展区了解农产品。新华社记者 邹竞一 摄

随着共建“一带一路”倡议的影响力持续扩大，有着“农业奥林匹克”之称的杨凌农高会对国外农人的吸引力与日俱增。

本届农高会室内展设置了国际农业交流合作展，还在乌兹别克斯坦塔什干和哈萨克斯坦阿拉木图设立了海外展。来自法国、荷兰等49个国家共1800余家企业参展，上合组织10个成员国、14个对话伙伴国和2个观察员国共26个国家首次全部参展。

吉尔吉斯斯坦客商法蒂玛首次参加杨凌农高会，她带来了家乡产的多种蜂蜜产品。法蒂玛说，她所在的公司在广州设有销售网点，产品热销北京、大连、青岛等地。

此次来到杨凌，法蒂玛准备借机对陕西市场情况进行一番调研。“中国人口众多，经济长期稳定增长，市场空间非常广阔，我很看好中国市场。”她说。

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