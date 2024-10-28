人民网伦敦10月27日电（记者邢雪）10月26日，以《创新、标准与行动研究：求变中的英国高校中文教学》为主题的第三届英国高校中文教学研讨会在伦敦成功举办。来自全英30余所大学和教育机构的逾120位一线高校中文教师围绕“教与学中的行动研究”、“教学标准与测评”和“数智工具与教学创新”三个主题展开论坛，深入探讨在英高校中文教学面对时下不断变化的教学形势应采取的有效应对，进一步促进教学研究和质量提升。

中国驻英国大使馆教育公参张晋在出席活动时表示，对于国家来说，英国需要更多会说汉语、了解中国的年轻人，这一点在英国大学、学术界以及商界得到了相当的认可；对于大学来说，外语学习和教学是为学生带来国际活力和多样性的途径之一；对于学生来说，学习外语不仅意味着说一种不同的语言，而且意味着有更多的机会。相信可以通过各方共同努力，保持和发展汉语的学习和教学，帮助更多的学生从学习汉语中受益。

伦敦大学玛丽女王学院主管人文和社会科学的副校长丹尼尔·托德曼出席活动并致欢迎辞，该校语言中心教学事务负责人约瑟夫·米勒带来了题为“创建语言教师实践共同体：跨语言的社会学习”的主旨演讲。

今年是英国高校中文教学研讨会举办的第三届，前两届分别于2022年12月在伦敦、2023年10月在格拉斯哥举办，均取得了很好的效果。

10月27日，第四届欧洲英语区中文教学技能大赛--2024大学成人组复赛也成功举办。经过初赛选拔，来自英国和爱尔兰16所院校的的21位选手参加了复赛，现场120多名观众和上百位在线观众全程观摩，学习交流。最终来自格拉斯哥大学孔子学院的王怡等11名入围第四届欧洲英语区中文教学技能大赛2024大学/成人组决赛，将于2025年2月在伦敦参加第四届欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛。

据介绍，该比赛秉承以赛促教、以赛促学、教学相长为宗旨，为欧洲英语区中文教师提供了交流教学方法、沟通教学技能的宝贵平台，2020年启动至今得到了广大中文教师的积极响应和参与。

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