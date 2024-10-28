人民网莫斯科10月27日电（记者肖新新） 10月26日，“2024年中华文化大乐园——俄罗斯莫斯科·格林伍德营”开营仪式在莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。

中国驻俄罗斯大使馆领侨处公使衔参赞刘伟在致辞中表示，今年是中俄建交75周年，在两国元首的战略引领下，新时代中俄关系不断提质升级，永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢成为两国关系最本质特征。中俄作为文化大国，在“中俄文化年”框架下积极开展多领域的交流合作，加强文明互鉴，促进民心相通。希望中俄营员通过本次活动更多了解中国、感受中国、热爱中国，讲好新时代中国故事和中俄友谊故事，成为中俄文化交流与文明互鉴的使者，为国家繁荣富强和中俄友谊世代传承贡献力量。

诚通国际党委书记、董事长孙伯辉表示，诚通国际始终致力于海外文化融合与中俄两国青年交流，将以“中华文化大乐园”活动为契机，举办更多文化交流活动，提升“Z世代”青年对中国及中国企业的好感度、认同度，为增进两国友谊贡献力量。

俄中友好协会理事会委员冬岑科表示，“中华文化大乐园”活动对于俄罗斯青年深入了解中国文化并推动两国关系向更深层次发展具有重要作用。通过中国绘画、书法、音乐等丰富多彩的课程，营员们收获了知识、享受了乐趣。期待俄中营员能够借此机会建立友好关系，让这份友谊世代相传、历久弥新。

黑龙江省中华文化学院副院长李佰铮表示，“中华文化大乐园”活动是为满足海外华裔青少年学习中华文化的需求，推动中华优秀文化在海外传承，加深海外华裔青少年对中华文化的了解，促进中外文化交流的重要平台。期望海外华裔青少年通过此次活动亲身感受中华文化丰富内涵，增进对祖（籍）国的情感认同、文化认同，成为中俄文化交流和友谊的使者。

开营仪式现场，刘伟与李佰铮为莫斯科“我爱华文”教育中心以及莫斯科市1948中学的代表颁授了营旗。中国教师代表团带来了歌曲《芦花》、撕纸艺术《养鹿者》、毛笔书法、武术《武魂》、扎染以及歌曲《斗牛士之歌》等一系列精彩的文化演出。

本次活动将持续至11月3日。“中华文化大乐园”项目是国务院侨务办公室海外华文教育的品牌工程，旨在增进海外华裔青少年和海外各界朋友对中国的认识，了解中华优秀传统文化，推动中外文化友好交流。

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