新华社维尔纽斯10月28日电（记者薛东梅 陈静）根据立陶宛中央选举委员会网站28日凌晨公布的议会选举初步计票结果，反对党社会民主党获得52个议席，大幅领先于其他竞争对手，赢得议会选举。

立陶宛本月13日和27日举行新一届议会选举第一轮和第二轮投票。初步计票结果显示，执政的立陶宛保守党祖国联盟-立陶宛基督教民主党获得28个议席，名列第二；涅曼黎明党获得20席，排名第三；民主联盟、自由运动、绿党和农民联盟分别获得14席、12席和8席。此外，立陶宛波兰人选举行动党等其他政党获得5席，其余2席由独立候选人获得。

社会民主党主席维利娅·布林克维丘特当天在讲话中说，选举结果表明立陶宛人民希望变革，他们需要一个“完全不同”的政府。

立陶宛议会实行一院制，由141名议员组成，议员任期4年。其中70名议员通过全国选举从政党和竞选联盟中选举产生，获得5%以上选票的政党和7%以上选票的竞选联盟进入议会，并根据得票按比例分配这70个议席。另外71名议员在全国71个选区中选举产生。根据立陶宛选举法修正案，在单一选区中获得最多选票而且得票数达到该选区所有登记选民五分之一的候选人直接当选。如果候选人在第一轮投票中未能在单一选区当选，则该选区得票前两名的候选人将在第二轮投票中展开角逐，获简单多数者当选议员。

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