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日本执政联盟未获众议院过半议席

2024年10月28日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社东京10月28日电（记者郭丹 姜俏梅）据日本媒体28日公布的选举结果，在27日举行的日本第50届众议院选举中，日本自民党和公明党组成的执政联盟未能获得众议院过半数席位，执政联盟政权受到威胁。

　　结果显示，执政联盟共获得215个议席，未能超过众议院465个议席的一半。其中，自民党获得191个议席，较选前的247个减少56个，新出任石破茂内阁法务大臣的牧原秀树和农业大臣小里泰弘在选举中落选。公明党议席由选前的32个减至24个，其新任党首石井启一也落选，未能当选众议院议员。

　　在野党中，立宪民主党从98个议席猛增至148个议席，成为自民党之后众议院第二大势力。国民民主党议席也从7个增至28个。

　　日本实行的是议会内阁制。虽然宪法中未规定众议院选举须过半数才能执政，但由于首相指名选举及绝大多数国会决议通过均需要得票数过半，因此议席能否过半是评判执政联盟是否掌握国会话语权的重要标准。日本媒体分析说，面对选举惨败的结果，日本首相、自民党总裁石破茂有可能会面临被追责的局面，石破茂能否继续维持政权成为焦点。

　　28日凌晨，日本自民党干事长森山裕说：“当前是非常困难时期，我们会尽量不让国家政权出现混乱。希望能继续把今年的补充预算案和来年的预算案做好。”

　　另据日媒报道，此次众议院选举投票率约为53.84%，低于上届众议院选举55.93%的投票率。

　　日本国会众议院选举每4年举行一次，本届众议院议员的任期原本应于2025年10月届满。本月1日，石破茂当选日本新首相，9日宣布解散众议院，创下战后首相当选后解散众议院的最快纪录。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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