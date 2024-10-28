新华社开罗10月27日电（记者董修竹）埃及总统塞西27日说，埃及提议在加沙地带临时停火两天，以进行4名以色列被扣押人员和若干巴勒斯坦在押人员的交换。

塞西当天在开罗与到访的阿尔及利亚总统特本举行的联合新闻发布会上说，过去几天，埃及加紧努力推动地区局势发展，提出“停火两天，以交换4名以色列被扣押人员和若干被关押在以色列监狱的巴勒斯坦人”的倡议。他还表示，10天内将启动更多谈判，以努力达成加沙地带全面停火并确保救援物资进入加沙地带。

塞西重申埃及反对强迫巴勒斯坦人离开加沙地带。他说，加沙地带的民众正遭受严重围困，面临饥荒风险。他与特本一致认为有必要防止地区冲突扩大以及在黎巴嫩达成停火。

特本说，加沙地带人民正在遭受“全面种族灭绝”的灾难，他支持埃及在加沙地带达成停火的倡议。阿尔及利亚正在与埃及合作促成停火协议达成，并使人道主义援助能够送达加沙地带民众手中。他还说，阿尔及利亚正在尽其所能以促成在联合国安理会达成解决方案，加沙危机的解决方案是建立一个以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

过去几个月，在卡塔尔首都多哈和开罗举行了多轮加沙停火谈判，但都没有达成能够结束冲突的协议。

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