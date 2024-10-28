人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“美美与共 合和共生”中国诗歌文化交流活动在罗马举行

2024年10月28日09:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网罗马10月27日电（记者谢亚宏）由意大利风华国乐国际艺术团和意大利中华诗书画艺术联合会承办的《美美与共，合和共生》中国诗歌音乐交流会近日在罗马古阿皮亚大道大区公园成功举办。本次活动得到了驻意大利使馆科教处和教育部中外语言交流合作中心的大力支持。活动以中国诗词为主题，通过音乐与诗歌展现中文之美，活动设置中国文化和美食体验活动，为中意双方青年深入交流提供一个平台，活动共吸引近两百人参加。驻意使馆于兴国参赞、中意友协主席玛丽亚·罗莎·阿佐利娜、玛丽蒙特国际学校初中部校长薇薇安·明加西尼、古阿皮亚大道大区公园主席恩里科·瓜内里出席活动并发言。

参与活动的意大利中学生和民众纷纷表示，本次活动让他们感受到中文之美，古诗词之美。活动既有丰富多彩的传统形式，又有深刻绵远的文化内涵。西洋乐器和中国传统乐器的碰撞，中国古诗词和现代音乐韵律的交融，体现了文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中意民众正携手沿着古丝绸之路的足迹，感受文化交流给两国人民带来的福祉。

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部