人民网罗马10月27日电（记者谢亚宏）由意大利风华国乐国际艺术团和意大利中华诗书画艺术联合会承办的《美美与共，合和共生》中国诗歌音乐交流会近日在罗马古阿皮亚大道大区公园成功举办。本次活动得到了驻意大利使馆科教处和教育部中外语言交流合作中心的大力支持。活动以中国诗词为主题，通过音乐与诗歌展现中文之美，活动设置中国文化和美食体验活动，为中意双方青年深入交流提供一个平台，活动共吸引近两百人参加。驻意使馆于兴国参赞、中意友协主席玛丽亚·罗莎·阿佐利娜、玛丽蒙特国际学校初中部校长薇薇安·明加西尼、古阿皮亚大道大区公园主席恩里科·瓜内里出席活动并发言。

参与活动的意大利中学生和民众纷纷表示，本次活动让他们感受到中文之美，古诗词之美。活动既有丰富多彩的传统形式，又有深刻绵远的文化内涵。西洋乐器和中国传统乐器的碰撞，中国古诗词和现代音乐韵律的交融，体现了文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。中意民众正携手沿着古丝绸之路的足迹，感受文化交流给两国人民带来的福祉。

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

交流活动现场。 中国驻意大利使馆供图

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