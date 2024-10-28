人民网柏林10月26日电（记者徐馨、实习生郑蘅夏）10月25日，聚焦建筑介入乡村建设的专题展览在位于柏林的伊达思国际建筑论坛开幕，吸引众多业内外人士参加。本次展览主要展示了德国青年建筑师克里斯托弗·黑塞在农村地区的建筑实践。展览通过模型、全景图、短片和肖像等多种形式，围绕视角转变、有远见的播种、协作成长、资源开拓和再生收获五大主题展开。展览将持续到明年1月24日。

论坛开幕式中的对谈，中国建筑师 徐甜甜（左二），德国建筑师克里斯托夫·黑塞（右一），主持人大卫·巴苏尔托（右二）。人民网 郑蘅夏摄

德国建筑师克里斯托夫·黑塞（右六）和合作者。人民网 郑蘅夏摄

开幕式上，中国建筑师徐甜甜与克里斯托夫·黑塞进行了生动对谈，探讨当代乡建中建筑的意义与可能性。徐甜甜认为，建筑不仅是建设手段，更是系统性的社会策略，可以推动乡村创新发展。徐甜甜具体介绍了此前在浙江松阳的建筑理念和实践。即，通过尽量少的建筑干预，结合在地自然资源、文化特色与产业特色等，通过与当地紧密合作，促进乡村可持续发展。经过十余年乡建实践，徐甜甜认为农村富有创新性，具有丰富的可能性和巨大发展潜力。

克里斯托夫·黑塞从小在农场长大。此次展出的建筑作品融入了他过去的经历，也凝聚了他对乡村当下与未来的思考。黑塞邀请了世界上不同地方的建筑师及学生共同参与，这一过程也重塑黑塞对建筑师职业的理解。黑塞认为，在乡村，建筑师可以通过建筑为当地人提供跳出日常的视角，激活人们的创造性；乡村有自己的独特未来，而并非亦步亦趋跟在城市身后。

本次展览是伊达思国际建筑论坛“崛起的地区：重新思考乡村发展战略”系列一部分，为公众提供了解当前乡村发展、探索乡村创新的平台，激发更多人思考。伊达思国际建筑论坛创建于1980年。创始人克里斯蒂·费哈斯常年关注中国建筑实践与社会发展。伊达思论坛是世界上第一个举办中国当代建筑作品集萃展的专业学术机构，多年来平均每年至少做一到两场中国建筑师的作品展。

展览现场。人民网 郑蘅夏摄

作品模型。人民网 郑蘅夏摄

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