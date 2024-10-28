新华社北京10月27日电 综合新华社驻外记者报道：以色列26日否认在袭击伊朗前事先向伊朗“通气”，并表示袭击伊朗目标并非基于美国指令。伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫表示，伊朗将在“适当时间和条件下”对以色列作出反击。此外，多方表态要求中东有关方面停止一切军事行动。

据以色列媒体26日报道，以色列在打击伊朗前，不仅提前告知了美国，还通过“多个第三方”提前告知了伊朗，“以色列提前向伊朗清楚说明了以方要打击的大致目标，以及不会打击的目标”。此外，以媒还报道说，以色列起初计划袭击伊朗石油天然气设施，但在美国持续施压下只袭击了军事设施。

以色列总理办公室当天否认以方提前向伊朗“通气”，同时否认以色列在美国施压下改变了袭击伊朗的计划。“以色列根据自己的国家利益选择袭击目标，而不是听从美国的命令。过去是这样，将来也是这样。”

伊朗第一副总统穆罕默德·礼萨·阿雷夫26日分别前往黎巴嫩真主党和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在德黑兰的办公室，吊唁真主党已故领导人纳斯鲁拉和哈马斯已故领导人辛瓦尔。他随后对媒体表示，伊朗将在“适当时间和条件下”对以色列作出反击，“以色列必须等待反击”。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，在以军26日对伊朗军事目标实施的一系列打击中，有至少4名伊朗士兵丧生。伊朗总统佩泽希齐扬当晚在社交媒体上发文对阵亡士兵及其家属表示哀悼和慰问。他还表示，伊朗将用“明智的方式”回击以色列的“任何愚蠢行为”。

伊朗驻联合国代表团26日在社交媒体上发文，指责以色列利用伊拉克领空袭击伊朗，称以战机从距离伊朗边境约112公里处的伊拉克领空袭击了伊朗几处军事和雷达设施。伊拉克安全部门消息人士随后表示，无法证实以色列是否利用伊拉克领空向伊朗发动袭击。

美国新闻网站阿克西奥斯援引消息人士的话报道说，以军袭击摧毁了伊朗12个用于生产远程弹道导弹固体燃料的设备，伊朗目前无法自行生产这些设备，只能依赖进口，且生产时间可长达一年。一名以色列消息人士称，尽管伊朗仍有大批存量弹道导弹，但伊朗后续生产能力面临严重威胁。

国际原子能机构总干事格罗西26日晚间发布声明说，伊朗核设施“未受影响”，国际原子能机构驻伊朗核查人员目前安全，仍在继续工作。格罗西呼吁各方保持谨慎克制，避免采取任何可能危及核材料和其他放射性材料安全的行动。

多国对以色列向伊朗发动军事行动表示谴责。日本共同社27日报道，日本外相岩屋毅表示日本强烈谴责任何使局势升级的行为。卡塔尔外交部26日说，卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼当天在与伊朗外长阿拉格齐通电话时表示，卡塔尔对以色列袭击伊朗可能造成的后果表示严重关切。突尼斯外交部26日发表声明说，一年多以来，以色列一直在对巴勒斯坦人民发动“灭绝战争”，还公然袭击黎巴嫩和叙利亚，企图挑起地区战争，破坏地区安全与稳定。

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