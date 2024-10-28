人民网巴黎10月26日电（记者何蒨） 10月25日，中国—法国（巴黎）中医药中心学术交流会议在巴黎召开，此次会议由南京中医药大学江苏省中医院和法国巴黎公立医院集团索邦大学比提耶—萨尔佩特里耶医院共同举办。

中国工程院院士、中国国家中医药管理局副局长黄璐琦，中法中医药中心法方依托单位巴黎公立医院集团国际关系部主任佛罗昂斯·韦博（Florence Veber），中国国家中医药管理局国际合作司司长吴振斗，中—法中医药中心中方、依托单位江苏省中医院党委书记方祝元，以及南京中医药大学校长程海波、法国国家药学科学院院士张勇民、江苏省中医院肾病研究所所长孙伟、苏中药业集团总经理唐海涛等30多位中法医学专家学者应邀出席，并在会议中进行深入交流与研讨，推动了中法两国在中医药学领域的高级别深度合作和共同发展。

中—法中医药中心学术交流会议在巴黎召开。主办方供图

巴黎比提耶医院整合中医学中心主任刘炳凯在会上回顾了中心自成立以来在人才培养、科学研究、学术交流等方面取得的丰硕成果，并对中医药未来发展进行了展望。黄璐琦院士对双方为搭建中法中医药合作交流平台所做的努力给予高度评价，希望中心继续加强建设，为提升法国民众健康和推动中医药开放发展继续发挥积极作用。

会议讨论中，作为中心重要成果之一的《黄葵胶囊治疗糖尿病肾病蛋白尿临床研究》项目在会上受到广泛关注，江苏省中医院肾病研究所所长孙伟教授对中法中医药中心的建设及重要成果《黄葵胶囊治疗糖尿病肾病蛋白尿临床研究》进行汇报，结果显示黄葵胶囊与厄贝沙坦疗效相当，并且更具优势，两者联用疗效更加显著。该研究成果发表在国际权威医学期刊《糖尿病护理》（Diabetes Care）上，并入选2022年度中国中医药十大学术进展。

据记者了解，这一跨越十余载的中法合作研究，在中方和法方参研人员的共同努力下，于2022年10月在中国泰州揭盲，本次中—法中医药中心学术交流会的召开也意味着该项研究课题在法方正式结题。孙伟教授在接受记者采访时指出：“中西医结合的重要之处，在于强调中医传播，而非中医推广，要让疗效说话，这在中西医海外交流时尤其重要。”黄璐琦院士也在会上指出：“希望双方在医疗服务、科研合作和人才培养方面继续加强合作，为推动中西医结合、中西药并用的整合医学模式发展贡献积极力量。

在推进中医药国际化进程的关键环节中，人才培养扮演着至关重要的角色。根据记者了解，中—法中医药中心通过举办学术研讨会、进修培训、联合培养等方式，在人才队伍建设方面已经取得了良好的合作成果，未来双方应继续加强交流合作，进一步将合作深化、常态化，共同培养更多优秀的中医药人才。

2007年，中法两国签署政府间中医药合作协议。2009年，巴黎公立医院集团在下属的著名的比提耶—萨尔佩特里耶医院成立了整合中医学中心，成为法国唯一一家官方中医药研究学术机构和中法政府间中医药合作委员会秘书处和执行单位。2015年，中国国家中医药管理局中医药国际合作专项中国—法国（巴黎）中医药中心挂牌成立。近十年来，中—法中医药中心已成为法国医学临床和医学研究人员了解中国中医药大学、开展传统中医药交流活动的重要桥梁，也为中法中医药高层次学术交流与人员互访提供了广阔平台。今年是中法建交60周年，本次研讨会的召开也为双边在中医药领域的高层次科学合作提供了新的推动力。

中—法中医药中心学术交流会议在巴黎召开。主办方供图

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