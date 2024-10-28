新华社北京10月27日电 伊朗武装部队总参谋部26日说，伊朗方面“有权”回应以色列军方当天早些时候对伊朗发动的空袭，但伊方“优先考虑在加沙地带和黎巴嫩达成持久停火”。

依据伊朗方面通报，以色列战机26日清晨“违反国际法”，向伊朗伊拉姆省、胡齐斯坦省和首都德黑兰附近的雷达发射远程空基导弹。由于伊朗防空系统及时反应，伊方“损失有限且影响较小”，仅有多部雷达系统受损，但4名士兵在袭击中死亡。

10月26日，车辆行驶在伊朗首都德黑兰街头。新华社记者沙达提摄

伊朗武装部队总参谋部在声明中说：“伊朗保留在适当时机回应的合法权利，同时正在优先考虑在加沙地带和黎巴嫩达成持久停火。”

路透社和法新社等多家媒体援引分析人士的话报道，伊朗方面“淡化”以军空袭，回应较为克制。报道称，以色列军方26日晚放宽了其北部地区的部分安全限制，显示以方认为伊朗及其盟友不会立即发动大规模报复。

据以军发言人丹尼尔·哈加里通报，以空军战机26日精准打击了伊朗导弹制造设施等军事目标，并在完成任务后安全返回以色列。他警告伊朗“别犯错”，“以免引发新一轮冲突升级”。

以色列《耶路撒冷邮报》同一天援引消息人士的话报道，以方25日通过多个第三方向伊方传话，告知“将打击哪些目标、不打击哪些目标”，同时警告伊方不要反击，否则以方会施以更大规模报复。另据美国《华盛顿邮报》报道，以色列本次打击规模大于4月对伊朗的报复性空袭，不过尽量减少伊方人员伤亡，避免局势进一步升级。

这是10月26日4点50分左右拍摄的德黑兰市区。新华社记者姚兵摄

一些分析人士认为，以方表现同样“克制”。以色列国家安全研究所伊朗问题专家贝尼·萨卜提告诉路透社，目前迹象显示“以色列希望结束这件事（空袭）”，并向伊朗传递上述信息，以方不想让局势继续升级。

作为以色列的盟友，美国方面先前呼吁以色列不要打击伊朗能源及核设施。一名不愿公开姓名的美方官员告诉路透社，美方在空袭前收到以方通知，但美方没有参与空袭，以方打击目标不包括伊朗能源及核设施。

美国总统约瑟夫·拜登26日说，以军空袭“看起来没有击中任何非军事目标”，他希望“这就是结束”。

不过，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡26日说，以方“基于本国利益”选择打击目标，而非根据美国要求。

空袭伊朗的同一天，以军轰炸加沙地带北部拜特拉希亚，造成至少30人死亡，包括妇女和儿童。（郑昊宁）

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