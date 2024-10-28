人民网柏林10月26日电（记者徐馨）10月25日，由中国人民大学家书博物馆与德国莱比锡孔子学院共同主办的“亲爱的，你好——中国传统家书展”在莱比锡开幕。自清末以来不同历史时期的15组36封中国家书精彩亮相，向德国观众展示中国家书文化的独特魅力。

中国人民大学博物馆馆长李贞实，德国莱比锡大学汉学家兼莱比锡孔院德方院长柯若朴、德国莱比锡孔院中方院长杨庆芳、中国人民大学家书博物馆副馆长张丁，家书作者之一、画家赵蘅等中外来宾出席开幕仪式。

李贞实表示，家书是交流的载体，也是在跨文化交流中讲述中国故事的生动载体。中国人民大学建有中国首家家书博物馆，现收藏家书8万余封，时间跨度达四五百年，包括名人家书和普通人的家书，设有“尺翰之美——中国传统家书展”常设展和若干临时展。此次展览旨在通过家书让德国观众了解汉字书写和笔墨间的中华礼仪道德与家教家风，搭建中德文化交流的桥梁。

“办事要慎，处众要和，常看有志者之行事，莫效无恒者之尚浮，今日能受其苦，后日必得其甘。” 这是此次展览的清朝末年一位中国父亲写给在外经商的儿子的话。此次共展出15组家书（仿真件为主），包括20世纪20年代陈独秀、梁启超致胡适信札；1937年4月18日抗大二期女生队学员韩雅兰致父母家书；1948年季怡陶致侄子季羡林的家书；1953—1956年在莱比锡任教的翻译家赵瑞蕻与次女赵蘅的家书；1924年在德国柏林大学获得博士学位的著名学者陈翰笙，1970年4月4日致外孙女吴笙的家书，等等。此外还有9封德文家书。

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