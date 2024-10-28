人民网迪拜10月27日电 （记者管克江）伊拉克中国友协主席海德尔·鲁拜伊的办公室内，满是与中国相关的纪念品：长城雕塑、友谊徽章、合影照片……海德尔·鲁拜伊说，中国是他的第二故乡，“每次访问中国，我就像回家一样”。

海德尔·鲁拜伊在巴格达经营着一家办公用品商店。20年前他第一次到访中国，参加广交会，从此与众多中国企业建立了密切联系。“同中国伙伴打交道就像交朋友一样”，海德尔·鲁拜伊说，伊拉克与中国都有着悠久历史和文明，在文化传统和价值理念上有很多共通之处。在把丰富多彩的中国产品带到伊拉克市场的同时，海德尔·鲁拜伊了解并喜爱上了中国文化。

海德尔·鲁拜伊在办公室。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

“阿拉伯文化和中华文化都主张相互尊重、平等对话。古丝绸之路把伊中连接在一起。如今，共建‘一带一路’把双方民众的心拉更紧。”为进一步推动伊中文化和经贸联系，2018年，海德尔·鲁拜伊发起创立了伊中友好协会。伊中友协还开设了中文课堂，承办汉语水平考试。这也是当前伊拉克唯一的汉语水平考试考点。“我希望让更多伊拉克民众了解中国文化。学习语言是一个重要途径。当前，阿拉伯国家正在掀起一股‘中文热’。越来越多的国家把中文列入学校必修课，并且专门培训了本土中文教师。伊拉克需要加大这方面投入。”

一名伊拉克中文爱好者在翻看中文教材。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

不久前，海德尔·鲁拜伊在北京参加了中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动。中国领导人的重要讲话给他留下深刻印象。“我完全同意，民心相通是最基础、最坚实、最持久的互联互通。我们应对不断深化民间友好，共同为世界更美好未来作出努力。”

海德尔·鲁拜伊表示，中国文化中不仅有谦逊宽容的特质，而且饱含积极奋进的精神。正是在这一精神激励下，中国人民创造出社会长期稳定和经济快速发展的奇迹，新时代中国展现出前所未有的面貌。他认为，伊拉克需要借鉴中国发展经验，从文化中汲取进步的力量。

海德尔·鲁拜伊表示，伊拉克曾饱受战乱之苦，基础设施遭受严重破坏。政府将达成国内和解、改善投资环境、创造更多就业、建设基础设施等作为重点目标。正是因为参与共建“一带一路”，大批中资企业来到伊拉克，为当地经济社会重建发挥了巨大作用。他表示，民心相通是促进国家间关系的基石。希望有更多的中国企业来伊拉克投资，更多的伊拉克民众到伊拉克旅游，不仅能带动伊拉克当地经济社会发展，也能推动民众间的相互理解和友谊。

（人民网中东中心分社伊纳斯·易卜拉欣参与采写）

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