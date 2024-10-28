本报记者 程是颉

“新中国走过了波澜壮阔的75年历程，取得了历史性的发展成就。我代表巴基斯坦人民对中华人民共和国成立75周年表达真诚敬佩和衷心祝愿。”巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫日前在接受本报记者采访时表示，中国未来发展可期，乐见巴中两国不断深化合作。

“75年来，中国实现了经济社会的跨越式发展，建设了独立完整的现代工业体系，成长为世界第二大经济体，创造了史无前例的发展奇迹。中国发展为包括巴基斯坦在内的发展中国家树立了榜样。”夏巴兹表示，巴基斯坦是中国的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟，巴基斯坦人民为中国发展取得的成就感到欣喜和振奋。巴各界高度关注、不断研究中国发展道路，学习中国发展经验，以推动加快巴基斯坦工业化和现代化进程。

“中国共产党正带领中国人民以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，中国拥有光明未来。”夏巴兹说，他本人和巴基斯坦政府高度关注中国共产党二十届三中全会提出的各项改革举措。他认为，这次重要会议确定了中国未来发展的关键领域，展现了中国对未来发展方向的思考与规划。进一步全面深化改革、扩大开放的中国，正在成为全球经济发展的引领者。

“中巴经济走廊是两国共建‘一带一路’合作的标志性工程和重要先行先试项目，未来也将继续作为两国经贸合作发展的核心框架。”夏巴兹表示，中巴经济走廊建设启动以来，巴中携手推进一批交通、能源、通信等基础设施相继落地，有力促进了巴基斯坦民生改善。未来，两国将在农业、矿产、信息技术等各领域加强合作，为巴基斯坦发展带来新的动力。

夏巴兹表示，当今世界面临百年未有之大变局，全球安全挑战层出不穷。中国坚定支持多边主义，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。“中国的坚持和努力赢得了各国人民最广泛、最真诚的支持和敬佩。”夏巴兹说，巴基斯坦将与中国继续加强在安全领域的合作，通过上海合作组织等机制，共同维护地区安全稳定，促进地区国家发展繁荣。

“巴中两国为国与国之间互利合作树立典范。”夏巴兹强调，无论国际和地区形势如何变化，巴中两国友谊始终牢不可破、坚如磐石；两国合作始终保持旺盛生命力、不断拓展深化；两国人民的友好根深蒂固、枝繁叶茂。

夏巴兹表示，巴基斯坦当前正全力应对恐怖主义挑战，保障中国在巴人员安全是巴政府应尽职责，将继续与中方携手打击恐怖主义势力，绝不允许破坏巴中铁杆友谊的邪恶图谋得逞。

“作为总理，我是巴中关系发展的积极推动者；作为个人，我将一直做巴中友谊的特使。”夏巴兹在采访结束时表示，越是深入了解和研究中国的发展历程，越是对中国发展取得的成就感到由衷赞叹和敬佩。期待巴基斯坦通过与中国合作学习更多发展经验，取得更多的发展成就。

（本报伊斯兰堡电）

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 03 版）

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