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“能源转型促进生物多样性保护论坛”高度认可协同治理新方案

2024年10月28日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社哥伦比亚卡利10月25日电  （记者周盛平）作为联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）官方议程之一，“能源转型促进生物多样性保护论坛”25日在哥伦比亚卡利市召开。来自联合国、哥伦比亚和中国的官员、学者，高度认可能源、气候和生物多样性协同治理的新理念和新方案。

　　该论坛由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织（简称“合作组织”）与联合国开发计划署、联合国可持续发展解决方案网络等单位共同举办。合作组织在论坛上发布了《能源—气候—生物多样性协同治理》报告，提出以能源转型应对气候变化、保护生物多样性的总体思路和实施路径。

　　此外，合作组织还发布了“能源转型促进生物多样性保护名录”，为引导全球能源转型过程中重视生物多样性保护，促进能源与生物多样性协同治理起到示范作用。首批名录从全球130多个案例中遴选出，收录来自中国、新加坡、智利、瑞典、意大利、埃塞俄比亚等国10个最具代表性、创新性、成效显著的项目。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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