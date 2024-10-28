雷杰普·席达

通过阅读《习近平谈治国理政》，读者能够加深对中国特色社会主义的认识和理解。经过长期努力，中国走出了一条将科学社会主义的基本原则同中国具体实际相结合的成功道路

《习近平谈治国理政》第一、二卷阿尔巴尼亚文版出版后，在阿尔巴尼亚读者中引发热烈反响。凡·诺利出版社与中方为此共同举办了《习近平谈治国理政》阿尔巴尼亚文版分享交流会，来自两国政府、学界、出版界的代表们分享了自己的阅读心得。

通过阅读《习近平谈治国理政》，读者能够加深对中国特色社会主义的认识和理解。经过长期努力，中国走出了一条将科学社会主义的基本原则同中国具体实际相结合的成功道路。过去几十年间，中国快速发展，成为世界第二大经济体。正如习近平主席所强调的，中国特色社会主义是实现中华民族伟大复兴的必由之路。

通过阅读《习近平谈治国理政》，读者也能更好了解中国的发展目标和重要法宝。实现中华民族伟大复兴的中国梦，就是要实现国家富强、民族振兴、人民幸福。习近平主席指出，改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。不久前，中国共产党二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出300多项重要改革举措，为中国未来发展描绘了蓝图。一个坚持改革开放的中国，将给世界带来更多机遇。

《习近平谈治国理政》充分反映了以人民为中心的发展思想。为了推进减贫事业，中国设立了明确目标，制订了详细计划。通过全社会的共同努力，中国打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会。这一成就受到国际社会广泛赞誉。我多次访问中国，目睹了中国经济社会的快速发展变化和人民生活的不断改善。当前，中国正全力推进中国式现代化，努力将发展规划转变为具体行动，不断满足中国人民对美好生活的向往。

着眼于推动世界各国实现互利共赢，习近平主席提出构建人类命运共同体、共建“一带一路”等重要理念和倡议，受到包括阿尔巴尼亚在内的国际社会的广泛关注与支持。阿尔巴尼亚和中国有着传统友谊，双方在共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作等框架内紧密合作，双边关系不断发展。

《习近平谈治国理政》阿尔巴尼亚文版帮助阿尔巴尼亚读者更好认识中国发展成就和前景。凡·诺利出版社希望进一步加强同中国伙伴的合作，助力加强阿中两国人民之间的联系和友谊。

（作者为阿尔巴尼亚凡·诺利出版社社长、阿尔巴尼亚翻译协会主席）

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)