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中国和巴西加强可持续农业合作

本报记者 时元皓
2024年10月28日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　不久前，装载着由中粮集团进口的中国首单“零毁林和零植被破坏”巴西大豆的货轮抵达中国天津港。
　　李 栋摄

　　从巴西巴卡雷纳港出发，经过一个多月的航行，装载着由中粮集团进口的“零毁林和零植被破坏”（以下简称“零毁林”）巴西大豆的货轮抵达中国天津港。巴西“零毁林”大豆输华，向全球市场展现了中国和巴西加强可持续农业合作的生动实践。

　　“零毁林”大豆意味着大豆种植地不涉及任何毁林或植被破坏的情况。2021年，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会通过了《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》承诺，到2030年实现森林零砍伐。中国和巴西等均签署该宣言。在2023年第六届中国国际进口博览会上，中粮集团旗下中粮国际和蒙牛集团旗下现代牧业就采购“零毁林”巴西大豆达成合作协议。促成本次合作的世界经济论坛热带雨林联盟指出，这笔大豆订单具有里程碑意义。

　　“通过采取可持续的农业生产方式，我们既尊重了相关环保法律、保护了自然环境，同时还提高了农产品的附加值。”巴西马托格罗索州北部农业经营者、中粮集团“零毁林”大豆供应商马科斯·卡马戈说。中粮国际首席执行官董巍表示，作为农产品产业链的重要参与者，中粮集团力促本次“零毁林”订单落实，为全球农业绿色转型增添力量。

　　近年来，中国和巴西加强可持续农业合作。为帮助遏制巴西大豆生产过程中的毁林现象，自2019年起，中粮国际对巴西的一些农场进行土地监测，绘制了风险地图并依据供应商提供的信息建立了“大豆可追溯体系”，还对当地农民开展了相关培训。目前，中粮国际已实现巴西直接采购大豆的100%可追溯。

　　吉赛尔是巴西马托格罗索州一家农场的合伙人，每年种植约1000公顷大豆。自2014年开始，吉赛尔所在的农场就成为中粮国际的供应商。“可持续发展是我们农场的理念之一，中粮国际与我们的价值观相符，因此我们选择与之合作。”吉赛尔表示。

　　2023年，中粮国际制定可持续农产品认证标准——“中粮国际负责任农业标准”，并通过欧洲饲料生产商联合会审核，被纳入欧洲饲料行业采购标准。此次抵达天津港的“零毁林”巴西大豆，正是经过该标准认证的产品。未来，中粮国际将在拉美多个重要生态区建立“零毁林”大豆供应链。

　　“中国市场在全球农产品贸易中发挥着重要作用，可有力推动全球农业价值链绿色转型。”世界经济论坛热带雨林联盟执行总监杰克·赫德表示，可持续消费及粮农行业的高质量发展是大势所趋，这笔“零毁林”巴西大豆订单将进一步激发中国市场对可持续产品的需求，“期待更多的企业参与类似行动”。

　　（本报里约热内卢电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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