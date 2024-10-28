人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第二届国际传播“丝路奖”在拉美地区启动作品征集

2024年10月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报里约热内卢10月27日电  （记者时元皓）当地时间10月16日，第二届国际传播“丝路奖”拉美地区作品征集启动仪式在2024中拉媒体合作论坛举办期间举行。

　　本次启动仪式主要面向拉美国家媒体及相关个人征集作品。据介绍，第二届国际传播“丝路奖”于今年4月启动作品征集，共设四大类奖项：最佳报道奖、最佳摄影奖、最佳视频奖和最佳创新奖。各奖项将评出大奖1名、提名奖4名、入围奖10名。

　　启动仪式现场介绍了本届“丝路奖”的作品参选条件。凡是2021年9月以来刊发的，支持共建“一带一路”倡议、传递丝路精神、体现文明交流互鉴、符合构建人类命运共同体理念并产生良好传播效果的作品，均可参评。参评者需在“一带一路”新闻合作联盟官方征集网站（http://user.brnn.com）注册并提交参评作品的相关信息。

　　国际传播“丝路奖”是由“一带一路”新闻合作联盟主办的新闻奖项评选活动，人民日报社作为联盟理事长单位牵头组织，旨在鼓励共建国家媒体机构互学互鉴、汇聚力量，共同推动高质量共建“一带一路”，被列入第二届、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单。首届国际传播“丝路奖”共征集到来自80个国家和地区的4485件报名作品和参评对象，19件作品脱颖而出，获得大奖或提名奖，颁奖仪式于2023年10月举行。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部