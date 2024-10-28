本报里约热内卢10月27日电 （记者时元皓）当地时间10月16日，第二届国际传播“丝路奖”拉美地区作品征集启动仪式在2024中拉媒体合作论坛举办期间举行。

本次启动仪式主要面向拉美国家媒体及相关个人征集作品。据介绍，第二届国际传播“丝路奖”于今年4月启动作品征集，共设四大类奖项：最佳报道奖、最佳摄影奖、最佳视频奖和最佳创新奖。各奖项将评出大奖1名、提名奖4名、入围奖10名。

启动仪式现场介绍了本届“丝路奖”的作品参选条件。凡是2021年9月以来刊发的，支持共建“一带一路”倡议、传递丝路精神、体现文明交流互鉴、符合构建人类命运共同体理念并产生良好传播效果的作品，均可参评。参评者需在“一带一路”新闻合作联盟官方征集网站（http://user.brnn.com）注册并提交参评作品的相关信息。

国际传播“丝路奖”是由“一带一路”新闻合作联盟主办的新闻奖项评选活动，人民日报社作为联盟理事长单位牵头组织，旨在鼓励共建国家媒体机构互学互鉴、汇聚力量，共同推动高质量共建“一带一路”，被列入第二届、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单。首届国际传播“丝路奖”共征集到来自80个国家和地区的4485件报名作品和参评对象，19件作品脱颖而出，获得大奖或提名奖，颁奖仪式于2023年10月举行。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)