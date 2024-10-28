本报里约热内卢10月27日电 （记者王骁波、时元皓）日前，在巴西里约热内卢举行的2024中拉媒体合作论坛上，由人民日报中国品牌发展研究院编制的《中拉命运共同体——共建“一带一路”案例》（以下简称《案例》）发布。《案例》收录了巴西美丽山±800千伏特高压直流输电项目、哥伦比亚波哥大地铁一号线项目等案例，集中展示了构建中拉命运共同体进程中各方合作共赢、共同发展的生动实践。

围绕共建“一带一路”倡议，中拉合作不断取得新成果。中国与拉美国家基础设施合作规模不断扩大，有力促进地区互联互通；中拉绿色能源合作利用拉美资源优势，通过光伏、风电等合作项目为地区可持续发展提供行之有效的中国方案；中拉人文交流合作丰富多彩，凝聚更多共识，推动中拉文明交流互鉴深入人心。

《案例》显示，中拉务实合作有效推动了拉美国家经济社会发展，一个个基础设施合作项目激发了拉美国家的经济发展潜力，为进一步促进中拉经贸与产能合作奠定了坚实基础；绿色发展厚植中拉合作鲜明底色，一系列先进的绿色技术和标准的应用，推动拉美地区经济可持续发展，彰显共建“一带一路”的绿色发展理念；惠民合作搭建起中拉文明互鉴桥梁，一大批标志性项目为拉美国家提供了大量优质就业岗位，“小而美”的民生工程为拉美人民带来实实在在的获得感、幸福感、安全感，为推动中拉民心相通、情感相融作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 13 版）

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