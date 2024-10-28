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中拉友好图片展在里约热内卢开幕

2024年10月28日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报里约热内卢10月27日电  （记者时元皓）当地时间10月16日下午，由人民日报社主办的中拉友好图片展在巴西里约热内卢天文馆开幕。据介绍，举办中拉友好图片展，旨在发挥媒体力量，展示中拉合作的丰硕成果，凝聚构建中拉命运共同体的强大合力。

　　中国驻里约热内卢总领事田敏在开幕式上表示，为拉美人民讲述真实的中国故事，向中国人民展现真实的拉美形象，是中拉媒体肩负的重要使命。希望中拉媒体进一步挖掘中拉友好故事，传播双方高质量共建“一带一路”合作成果，描绘中拉命运共同体光明前景，传递为推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和更加公正合理的全球治理体系发出的“中拉声音”。

　　里约热内卢天文馆馆长勒南·乌切利对本报记者表示，此次展览印证中国正在与拉美国家建立良好的伙伴关系，各领域合作持续深化，其中尤以基础设施领域合作最为凸显。今年是巴西与中国建交50周年，勒南认为开展文化活动是增进交流与相互理解的最佳方式之一，希望此次展览能够进一步拉近巴西与中国的距离。

　　据了解，本次展览展示约40幅图片，涉及中拉在政治互信、经济发展、文化交流、社会进步、媒体合作等多个领域的合作成果，展示了中拉人民守望相助、共同追求美好生活的奋斗历程和精神面貌。

　　作为2024中拉媒体合作论坛配套活动，图片展还同时展出了第二届国际传播“丝路奖”作品征集介绍和《中拉命运共同体——共建“一带一路”案例》相关内容等。图片展将持续一个月。

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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