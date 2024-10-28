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中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访——

汇聚媒体力量 增进民心相通

2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　中老两国记者在绵竹市绵竹年画展示馆参观。
　　本报记者 孙广勇摄

　　中老两国记者交流采访话题。
　　本报记者 孙广勇摄

　　中老两国记者采访成都市鹿溪智谷综合智慧能源项目。
　　本报记者 孙广勇摄

　　中老两国记者在采访成都国际铁路港时合影。
　　《中国经济周刊》记者 肖 翊摄

　　成都世园会主会场。
　　《中国经济周刊》记者 肖 翊摄

　　中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访团来到了四川省会成都市，这座城市美丽的风光、雄伟的建筑、祥和的氛围给人留下了深刻印象。
　　采访团一行探访了成都国际铁路港，这是连接老挝等多个国家的交通枢纽。老中铁路经此而过，源源不断地在老挝与中国之间输送着包括农产品在内的各类物资，极大地促进了双边贸易的发展。
　　——老挝《巴特寮报》报道

　　中国交通建设集团有限公司参建的老中铁路于2021年12月正式开通。老中铁路北起中国云南昆明市，南至老挝首都万象，全长约1035公里。该铁路是泛亚铁路网的重要组成部分，也是老挝国内首个与中国铁路网直接连通的国际铁路项目。
　　老中铁路的建成大大缩短了沿线城市之间的通行时间。从昆明市至西双版纳傣族自治州景洪市仅需3小时左右，至老挝万象可以当日通达。老中铁路增进了老挝与中国的互联互通，推动了铁路沿线地区的社会经济发展。
　　——老挝国家通讯社报道

　　老挝记者在成都大熊猫繁育研究基地对大熊猫保护工作进行采访。
　　老挝《人民报》记者 萨纳尼·蓬帕迪摄

　　老挝《万象时报》记者索萨坤·万乔在参观广元千佛崖时，拍摄飞驰而过的动车组列车。
　　老挝国家通讯社记者 汶娜莱·楠坎娜摄

　　位于中国四川广元市的昭化古城有着悠久的历史，以三国文化著称。古城地处千年蜀道与嘉陵江、白龙江交汇处，四面环山、三面临水，是古代的军事要地，也是当时的政治、经济和文化中心。
　　我们在古城参观，仿佛穿越时空，领略历史的波澜壮阔，感受时代的沧桑巨变。从这里可以看到中华民族的发展历程，体验到从过去走向未来的中华文明。
　　——老挝《人民报》报道

　　日前，2024“一带一路”媒体合作论坛框架下的中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访在四川举行。人民日报社、中国新闻社、老挝《人民报》、老挝国家通讯社、老挝《巴特寮报》等中老10余家媒体代表走访了成都、德阳、广元等地，感受中国以高质量发展全面推进中国式现代化的实践。联合采访成果以图文并茂的形式在两国媒体落地，凝聚了中老各界推进高质量共建“一带一路”的共识，进一步促进了两国民心相通。

　　（本版文字由本报记者孙广勇、刘融翻译整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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