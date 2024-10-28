中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访——
汇聚媒体力量 增进民心相通
中老两国记者在绵竹市绵竹年画展示馆参观。
中老两国记者交流采访话题。
中老两国记者采访成都市鹿溪智谷综合智慧能源项目。
中老两国记者在采访成都国际铁路港时合影。
成都世园会主会场。
中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访团来到了四川省会成都市，这座城市美丽的风光、雄伟的建筑、祥和的氛围给人留下了深刻印象。
中国交通建设集团有限公司参建的老中铁路于2021年12月正式开通。老中铁路北起中国云南昆明市，南至老挝首都万象，全长约1035公里。该铁路是泛亚铁路网的重要组成部分，也是老挝国内首个与中国铁路网直接连通的国际铁路项目。
老挝记者在成都大熊猫繁育研究基地对大熊猫保护工作进行采访。
老挝《万象时报》记者索萨坤·万乔在参观广元千佛崖时，拍摄飞驰而过的动车组列车。
位于中国四川广元市的昭化古城有着悠久的历史，以三国文化著称。古城地处千年蜀道与嘉陵江、白龙江交汇处，四面环山、三面临水，是古代的军事要地，也是当时的政治、经济和文化中心。
日前，2024“一带一路”媒体合作论坛框架下的中老媒体高质量共建“一带一路”联合采访在四川举行。人民日报社、中国新闻社、老挝《人民报》、老挝国家通讯社、老挝《巴特寮报》等中老10余家媒体代表走访了成都、德阳、广元等地，感受中国以高质量发展全面推进中国式现代化的实践。联合采访成果以图文并茂的形式在两国媒体落地，凝聚了中老各界推进高质量共建“一带一路”的共识，进一步促进了两国民心相通。
（本版文字由本报记者孙广勇、刘融翻译整理）
《 人民日报 》（ 2024年10月28日 17 版）
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