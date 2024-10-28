中国交通建设集团有限公司参建的老中铁路于2021年12月正式开通。老中铁路北起中国云南昆明市，南至老挝首都万象，全长约1035公里。该铁路是泛亚铁路网的重要组成部分，也是老挝国内首个与中国铁路网直接连通的国际铁路项目。

老中铁路的建成大大缩短了沿线城市之间的通行时间。从昆明市至西双版纳傣族自治州景洪市仅需3小时左右，至老挝万象可以当日通达。老中铁路增进了老挝与中国的互联互通，推动了铁路沿线地区的社会经济发展。

——老挝国家通讯社报道