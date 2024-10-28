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中亚国家挖掘农业增长潜力（国际视点）

本报记者 李 强
2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　在哈萨克斯坦小麦试验田里，来自西北农林科技大学的中方小麦育种专家（左）给当地技术员讲解小麦苗期管理知识。
　　张正茂摄

　　中亚地区是全球重要的旱作农业生产带。近年来，中亚国家充分发挥自然资源禀赋和地理优势，纷纷出台政策措施，加大农业支持力度，深挖农业增产潜力，促进农产品出口。中亚国家与中国持续推动农业合作，共促绿色可持续发展。

　　出台多项农业支持计划

　　哈萨克斯坦农业部部长萨帕若夫近日表示，哈政府正着力推动农产品生产与出口贸易转型，优先生产和出口附加值较高的农产品，力争未来5年内实现农产品出口额翻一番，达到54亿美元。哈政府正全面落实《2021—2025年农工综合体发展国家项目》，实施大型投资项目，构建粮、油、果、蔬、糖、肉、奶全方位农产品系统，预计将吸引超过35万户农户和家庭农场参与生产高附加值农产品。

　　乌兹别克斯坦政府今年提出将采取更多支持举措提高果蔬、粮食和豆类等经济作物产量，促进数字农业发展，力争将农产品出口额提高至35亿美元。乌政府已制定实施52项国家计划，努力吸引更多农业投资，加快农业生产机械化步伐，推动改善咸海地区农业生态景观和退化牧场状况，建立防护林带，推广节水技术，努力减轻气候变化对农业的影响。

　　塔吉克斯坦政府近来专门制定了《2040年前建立和发展农业集群的构想》《为在农产品生产中推广适用实践经验创造有利条件的计划》，致力于推动农业现代化发展，促进农业增产，提升农产品质量。

　　土库曼斯坦今年提出将扩大资金和技术投入，实施“精准农业”战略，未来将积极引入数字化农业技术，系统推进农业产业化管理，并通过采购现代化农用机械、提高土地和水资源利用率，增加作物产量，拓展农业信息和咨询服务。

　　吉尔吉斯斯坦正加快推动落实“吉尔吉斯斯坦2021—2025年农业发展构想”，并计划今年11月举办国家农业展，意在搭建专业农产品国际贸易平台，预计吸引10多个国家和地区的200多家企业参展，全力推动农业生产与出口国际合作。

　　综合施策促进农业增产

　　哈萨克斯坦拥有丰富的农业资源和增产潜力，目前在粮食出口量方面位居世界前列。根据哈官方数据，今年上半年，哈农业产值继续稳步增长，较去年同期增长3.4%，预计2024年全年有望增长11.6%。哈政府将挖掘农产品生产和出口潜力作为一项重要任务，将提高农产品附加值和单产作为农业发展的重要方向，不断增加农业资金和技术投入。哈政府还实施了进口替代项目，通过建设乳品农场、家禽养殖场、温室大棚和农产品深加工设施，促进国内食品工业发展。

　　2023年，乌兹别克斯坦是世界第五大产棉国和第二大棉花出口国。乌兹别克斯坦拥有427万公顷耕地和丰富的水资源，农业发展具备良好自然条件。近年来，乌政府不断扩大农业领域投入，专门设立土壤改良基金，推动改造和新建灌溉排水系统，持续加强农产品仓储和深加工能力。乌政府特别推出用于购买种子、化肥等的无担保贷款计划，通过补贴购置国产农具和免除进口设备关税，助力提高农业生产力。乌政府正与联合国粮农组织合作实施“智慧农场”项目，旨在提高农业生产效率和稳定性，改善农村人口生活，并计划到2026年通过每年吸引10亿美元外国投资，将农业产值提升至350亿美元，使每公顷灌溉土地的收入达到5000美元。乌还积极在费尔干纳、撒马尔罕和塔什干国际机场等地建设现代化果蔬出口基础设施。

　　塔吉克斯坦大力推进国家级农业投资项目，通过选用优质种子、加强农业扶持项目、增加农户补助，加快推动农业增产。近年来，塔积极推广温室大棚果蔬种植，提高了秋冬季节农业市场和农产品价格的稳定性。目前，塔国内已建成约950个温室大棚，总面积达166公顷。为有效解决耕地有限、生长季节短、高海拔等问题，塔农业部门正研究利用地热资源进行温室种植，以延长蔬菜生产季节和提高作物产量，同时鼓励农民合理有效利用庭院附近的闲置土地，并不断开发新耕地。塔政府还针对农业技术、设备和材料进口推出了多项关税和税收优惠政策，加大对养禽企业和饲料生产企业的支持，并鼓励国内企业家和外资投资农业发展，以确保国内粮食安全并挖掘出口潜力。

　　近年来，土库曼斯坦通过推出数项农业发展计划，提高了农业生产效率和产量，减少了农产品进口。为进一步提高农业用地利用效率，土政府持续出台改革措施，努力吸引私营企业参与农业生产，并划拨土地支持私营企业农业生产，改革成效显著。

　　吉尔吉斯斯坦采取了一系列措施加快推进农业现代化进程。当前正在实施的农业发展构想与其他相关政策，重点着力帮扶中小型农户提高农业生产效率，解决农工综合体发展的潜在问题。

　　积极开展对华农业合作

　　当前，中亚五国积极推动对华农产品出口贸易，培育经贸合作新亮点。哈萨克斯坦的骆驼奶、乌兹别克斯坦的车厘子、塔吉克斯坦的干果、吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、土库曼斯坦的棉花等越来越多地走入中国市场，得到消费者广泛好评。中亚国家与中国的农产品贸易规模逐年增长，呈现出蓬勃发展态势。

　　以哈萨克斯坦为例，中哈农产品贸易额2023年达到13.6亿美元，同比增长47%。哈方27种农产品已获得中国市场准入。今年上半年，中哈农产品贸易额达到6.481亿美元，同比增长12%。中国已成为哈最大的农产品出口市场。另据吉尔吉斯斯坦农业部数据显示，2023年1月至8月，吉尔吉斯斯坦对华农产品贸易额已从2022年全年的4740万美元增至5540万美元。

　　目前，中国海关已为中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”，覆盖了公路口岸，助力中亚国家对华农产品出口。

　　中亚国家与中国不断深化农业科技合作。在共建“一带一路”和上合组织框架下，中国企业和高校与中亚国家合作建立农业示范基地，提升了当地农产品质量和产量。西北农林科技大学在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚五国联合建立8个海外农业科技示范园，开展作物育种、节水灌溉、土壤改良等技术合作，显著提高了当地农业生产效率。中方还通过现场教学、远程指导、交流培训等方式为地区国家提升农业技能、培养农技人才。

　　“在乌兹别克斯坦，我们立足园区光照充足的特点，研发推广了太阳能喷灌机、智能水肥一体化灌溉设备等，一改过去大水漫灌的耕作方式，推动当地棉花产量提高50%、节水50%、投资减少40%。”西北农林科技大学教授朱德兰说。

　　萨帕若夫表示，中国对哈萨克斯坦等中亚国家农产品有着广阔的市场需求，中亚国家对华农产品出口贸易前景广阔，双方进一步深挖农业合作潜力大有可为。

　　（本报阿斯塔纳10月27日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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