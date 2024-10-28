人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印尼持续加强防灾减灾建设

本报记者 曹师韵
2024年10月28日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　印度尼西亚国家抗灾署不久前与气象、气候和地球物理局合作，建设和升级了地震监测网、火山监测站和海啸预警系统。近年来，为应对日益频繁的自然灾害，印尼持续加强国家防灾减灾能力建设。

　　印尼位于环太平洋火山地震带，火山喷发、海啸、地震、洪水、干旱、山体滑坡等自然灾害频发。2023年印尼共发生5400起自然灾害，较此前几年大幅增加，其中约90%与气候变化有关。2023年《世界风险指数》报告显示，印尼的自然灾害风险指数位居全球第二。根据印尼国家抗灾署的最新数据，截至9月3日，印尼今年共发生1303起自然灾害，其中洪水和极端天气事件数量最多。这些灾害导致印尼近400人死亡或失踪、712人受伤，超过450万人流离失所。

　　减少灾害风险是印尼国家发展战略的重要内容。2006年以来，印尼政府发布了一系列灾害管理与减灾计划，包括国家减灾行动计划、国家灾害管理计划、灾害管理总体规划等。2008年，负责备灾、防灾、减灾、救灾等灾害相关活动的专门机构印尼国家抗灾署成立。

　　强化灾害预警是加强防灾减灾能力建设的重要环节。当前，印尼政府已在全国多处海底安装了水压传感器，可通过与之相连的海面浮标，根据海底水压变化提供海啸预警信息。在西爪哇省、中爪哇省等地的多个区域，当地政府根据地区易发灾害特征，安装了地震、洪水及滑坡监测预警装置。印尼公共工程和住房部还在一些灾害多发社区建造了新型抗震房屋，目前已为今年早些时候受塞梅鲁火山喷发影响的当地社区建造近2000栋此类抗震房屋。

　　今年7月起，印尼国家抗灾署在东加里曼丹省连续进行人工作业，通过播撒氯化钠、氯化钙等催化剂，影响或转移降雨带，以保护当地社区免受洪水和山体滑坡灾害。印尼官方数据显示，今年7月东加里曼丹省的降水影响行动成功率超过90%，部分地区高达98%。为应对旱季可能带来的火灾，印尼多地加强了防火措施，对干枯易燃的泥炭地进行重新灌溉，在防火和烟雾管理上取得成效。

　　印尼政府进一步加强社区层面的防灾管理、教育和培训，提高民众的防灾意识和应急响应能力。雅加达政府近期在东雅加达周边的洪水及火灾易发地区设立了24个防灾区，并为每个防灾区配备了专门的疏散哨所、公共厨房、救助机构以及10—20名工作人员，还定期对防灾区附近居民开展防火安全教育、培训及演习，旨在增强社区的整体防灾能力。政府还在学校开展防灾减灾教育，将防灾知识融入课程体系，提高青少年的防灾意识。

　　印尼不断加强国际防灾合作。去年9月，东盟跨境雾霾污染控制协调中心在雅加达启动运行。新加坡国际事务研究所近期发布的年度烟霾展望报告显示，得益于印尼的防火管理及森林砍伐减少，该国跨境烟霾风险级别已经从2023年的红色高风险预警转为绿色低风险。印尼还通过参加岛屿和群岛国家论坛、支持并实施《仙台减少灾害风险框架》、举办国际应急减灾和救援博览会等，为全球减灾合作作出贡献。

　　（本报雅加达10月27日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年10月28日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部