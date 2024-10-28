本报记者 曹师韵

印度尼西亚国家抗灾署不久前与气象、气候和地球物理局合作，建设和升级了地震监测网、火山监测站和海啸预警系统。近年来，为应对日益频繁的自然灾害，印尼持续加强国家防灾减灾能力建设。

印尼位于环太平洋火山地震带，火山喷发、海啸、地震、洪水、干旱、山体滑坡等自然灾害频发。2023年印尼共发生5400起自然灾害，较此前几年大幅增加，其中约90%与气候变化有关。2023年《世界风险指数》报告显示，印尼的自然灾害风险指数位居全球第二。根据印尼国家抗灾署的最新数据，截至9月3日，印尼今年共发生1303起自然灾害，其中洪水和极端天气事件数量最多。这些灾害导致印尼近400人死亡或失踪、712人受伤，超过450万人流离失所。

减少灾害风险是印尼国家发展战略的重要内容。2006年以来，印尼政府发布了一系列灾害管理与减灾计划，包括国家减灾行动计划、国家灾害管理计划、灾害管理总体规划等。2008年，负责备灾、防灾、减灾、救灾等灾害相关活动的专门机构印尼国家抗灾署成立。

强化灾害预警是加强防灾减灾能力建设的重要环节。当前，印尼政府已在全国多处海底安装了水压传感器，可通过与之相连的海面浮标，根据海底水压变化提供海啸预警信息。在西爪哇省、中爪哇省等地的多个区域，当地政府根据地区易发灾害特征，安装了地震、洪水及滑坡监测预警装置。印尼公共工程和住房部还在一些灾害多发社区建造了新型抗震房屋，目前已为今年早些时候受塞梅鲁火山喷发影响的当地社区建造近2000栋此类抗震房屋。

今年7月起，印尼国家抗灾署在东加里曼丹省连续进行人工作业，通过播撒氯化钠、氯化钙等催化剂，影响或转移降雨带，以保护当地社区免受洪水和山体滑坡灾害。印尼官方数据显示，今年7月东加里曼丹省的降水影响行动成功率超过90%，部分地区高达98%。为应对旱季可能带来的火灾，印尼多地加强了防火措施，对干枯易燃的泥炭地进行重新灌溉，在防火和烟雾管理上取得成效。

印尼政府进一步加强社区层面的防灾管理、教育和培训，提高民众的防灾意识和应急响应能力。雅加达政府近期在东雅加达周边的洪水及火灾易发地区设立了24个防灾区，并为每个防灾区配备了专门的疏散哨所、公共厨房、救助机构以及10—20名工作人员，还定期对防灾区附近居民开展防火安全教育、培训及演习，旨在增强社区的整体防灾能力。政府还在学校开展防灾减灾教育，将防灾知识融入课程体系，提高青少年的防灾意识。

印尼不断加强国际防灾合作。去年9月，东盟跨境雾霾污染控制协调中心在雅加达启动运行。新加坡国际事务研究所近期发布的年度烟霾展望报告显示，得益于印尼的防火管理及森林砍伐减少，该国跨境烟霾风险级别已经从2023年的红色高风险预警转为绿色低风险。印尼还通过参加岛屿和群岛国家论坛、支持并实施《仙台减少灾害风险框架》、举办国际应急减灾和救援博览会等，为全球减灾合作作出贡献。

（本报雅加达10月27日电）

《 人民日报 》（ 2024年10月28日 15 版）

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