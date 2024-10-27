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中国新疆文化交流团赴新加坡、马来西亚和日本开展文化交流

2024年10月27日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京10月27日电 （记者朱玥颖）日前，由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团赴新加坡、马来西亚和日本开展文化交流。

在新加坡，交流团以“美丽新疆的多元故事”为主题向南洋学会、新加坡中国协会等社会团体分享新疆故事并展开深入研讨，与新加坡国会议员就民族、宗教和经济发展等议题进行交流；在马来西亚，交流团以“多视角看真实新疆”为主题举办协和媒体精英论坛并接受当地主流媒体采访，与马来西亚国会议员会见交流并观摩马国会下议院议事现场，与亚太“一带一路”共策会、马来西亚人权委员会、马来西亚华人穆斯林协会等组织座谈，慰问马来西亚新疆籍侨胞；在日本东京，交流团与日中友好宗教者恳话会、友好人士小岛康誉、创价学会、早稻田大学学生等交流座谈，以“新疆人权事业的发展进步”为主题举办宣介会并同日方媒体记者、专家学者坦诚交流；在日本大阪，交流团与日本关西新疆同乡会、当地媒体记者、日本民间访疆团代表等座谈交流。

交流期间，交流团向三国深入阐释新时代党的治疆方略，从社会和谐稳定、经济高质量发展、旅游蓬勃兴旺、民生不断改善、文化空前繁荣、宗教和睦和顺等方面对新疆进行了全方位多层次介绍，对美西方编造的涉疆谎言谬论逐一进行驳斥；与此同时，对三国友好人士对新疆的关心、关爱和支持表示感谢，表示新疆正处于历史上最好的繁荣发展时期，正以更加开放自信的姿态拥抱世界，诚挚邀请各方去新疆参观交流访问，实地感受新疆的发展成就。

三国人士高度赞扬了新疆壮美独特的自然风光、厚重的历史文化、丰富多彩的人文民俗以及在经济发展、民族平等、宗教和谐、文化传承等方面取得的成就，并表示如何增进国家认同、促进社会和谐是一个世界性议题，愿与中国加强全方位合作，共同推动构建人类命运共同体。

(责编：王禹蘅、张悦)

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