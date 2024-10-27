人民网巴黎10月26日电 （记者尚凯元）由世界中医药学会联合会（以下简称“世界中联”）主办的第二十一届世界中医药大会25日在法国巴黎联合国教科文组织总部大楼I号大厅开幕。

为期两天的大会以“促进中西方文明互鉴，推动中医药全球共享”为主题，吸引了来自34个国家和地区的近1000名中医药专家学者、政府官员、企业代表参加。开幕式上，还举行了法国中医药博物馆揭牌仪式及中华老字号中医药海外文化中心（法国）揭牌仪式。

世界中联副主席张伯礼在开幕致辞中指出，目前中医药已传播到世界196个国家和地区，成为中国与东盟、欧盟、非盟、拉共体及上合组织、金砖国家等地区和机制合作的重要领域。全球接受过包括针灸、推拿等中医药技术治疗的人数已达世界总人口的1/3以上。中医药已成为构建人类卫生健康共同体的重要内容。

法国·中国中医药中心主席吴宛霖表示，中医药在全球范围内获得了越来越多的关注和认可。法国·中国中医药中心自2018年成立以来，致力于搭建中法两国医学互动的桥梁，推动中医药在全球的传播与发展，旨在通过科研合作、疾病防治、人才培养等多方面的实践促进中医药在国际舞台上的应用与推广。

中国国家中医药管理局副局长、中国工程院院士黄璐琦指出，中国与40余个外国政府、地区主管机构和国际组织签订了专门的中医药合作协议，开展了一批高质量中医药海外中心建设；中国中医药循证医学中心建设的国际传统医学临床试验注册平台成为世界卫生组织国际一级临床试验注册机构；国际标准化组织发布了113项高质量中医药国际标准。中医药已成为深化人文交流的靓丽名片和卫生健康合作的新增长极。

联合国教科文组织副总干事曲星表示，传统医学可以为现代医学做出贡献。“中医针灸”“藏医药浴法”和“太极拳”先后列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，《黄帝内经》《本草纲目》《四部医典》被列入《世界记忆名录》。希望借助第二十一届世界中医药大会的机遇，在传统医学和现代医学中建造更多桥梁。

中国驻法国大使馆公使陈力表示，中国政府高度重视和大力支持中医药发展，中西医结合、中西药并用已经成为中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势，同时为使中西药、中医药更好地惠及世界、造福人民，中国政府始终重视并积极推动中医药全球发展。

中国常驻联合国教科文组织大使衔代表杨新育指出，近些年来，全球越来越关注传统医学，新的研究也证明了这些疗法的有效性，尤其是应对高血压等疾病，在抗生素抗药性方面，传统医学可以提供补充的方法，减少对合成化学药品的依赖性，为未来可持续健康的解决提供希望。

世界卫生组织传统医学官员李亚婵指出，传统医学在中国的发展引人注目，中医医院的建立和中医服务向社区层面的扩展显著提高了全国的医疗服务和可及性。这些成就与世界卫生组织的广泛目标高度契合，即将传统医学纳入国家卫生系统，特别是初级卫生保健，以提升医疗服务的可及性并增强卫生系统的韧性。

法国文化部部长代表、巴黎七区政府第一副区长乔西安·高德表示，本次大会是一个重要平台，可以促进传统中医药、现代医学以及文明之间的交流。在全球化大背景下，中医药背后是传统的生活方式和哲学，中医药的全球发展可以给更多人带来益处，同时促进东西方文化的交流。

法国国民议会法中友好小组前主席埃里克·阿洛泽表示，中医药将人和自然相联系，凸显了整体思维。健康与生态一样，都是超越国界的全球性问题。新冠疫情等传染病和气候危机是当今世界面临的重大挑战，这些挑战可以成为推动全球社区团结的契机，中医的整体观或许能够在其中发挥重要作用。

东阿阿胶股份有限公司董事长程杰表示，中医药文化是加强中外文化交流、促进东西方文明互鉴的重要桥梁，在构建人类卫生健康共同体方面发挥了巨大作用。近年来东阿阿胶把扛起中医药文化传承创新发展的使命担当写入了公司战略，积极推动中医药全球共享，加强中医药文化交流互通，向世界弘扬中药文化。

会议期间还召开多个重要分会和专题论坛，涉及中医药教育、糖脂代谢病、呼吸系统感染性疾病、龙砂医学诊疗技艺、中医药新赛道新模式、针灸等多个领域。

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