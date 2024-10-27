人民网北京10月27日电 （记者陈建军）10月26日，“中国的日本学研究与日本的中国学研究”国际学术研讨会在北京开幕，北京外国语大学党委常委、副校长丁浩，日本国际交流基金会北京日本文化中心所长野田昭彦，教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会副主任委员、日语分委员会主任委员修刚出席开幕式并致辞。

10月26日，“中国的日本学研究与日本的中国学研究”国际学术研讨会在北京开幕。人民网记者 陈建军摄

丁浩致辞指出，在新时代的全球化背景下，中日两国的交流与合作具有更加重要的意义，而中国的日本学研究和日本的中国学研究在学术领域也已成为备受关注的重要内容。这一学术研究的不断深化将为进一步促进中日两国文化交流与理解搭建坚实的桥梁，为双方在经济、贸易、科技等领域的合作提供有益的参考，为增进两国人民友谊做出新的贡献。希望这次研讨会可以为各位学者提供一个同时讨论日本学研究和中国学研究的平台，促进二者间的有效对话，这无疑也是知识汇聚与创新的一个重要契机。

野田昭彦致辞说，北京外国语大学日本学研究中心（北外日研中心）从成立之初开始，就不限于对日本各个领域的研究，还提出对日本从整体上进行理解和了解。近年来，北外日研中心不仅成为中国的日本学研究基地，也可以说是日本的中国学研究窗口。回顾北外日研中心在这些年走过的道路以及取得的成就，已经成为让中国和日本相互参照、相互比较的交流平台。

修刚在致辞中表示，这次研讨会对中国的日本学研究和日本的中国学研究都具有非常重要的意义。从语言现象中的规律来寻找探讨对方国家的实际情况，挖掘更多的规律和事实，这有助于大家客观研究中国和客观研究日本。那么两者加在一起共同来讨论，我觉得更有助于从客观上加强研究，这对于中国和日本都非常重要。

开幕式之后，国际日本文化研究中心名誉教授铃木贞美、日本东北大学文学研究科名誉教授佐藤弘夫、国际日本文化研究中心教授刘建辉分别进行了主旨演讲。

当天下午，研讨会设立文化分论坛和经济分论坛，邀请专家学者分别以“日本场域中知识人的历史与现在”和“竞逐绿色赛道：中日企业的低碳创新”为题做了专题报告。

与会嘉宾合影留念。人民网记者 陈建军摄

此次国际学术研讨会会期三天，由主旨报告、特别报告、高端圆桌论坛、一般论坛、新生代论坛以及日本语言、文学、文化、社会、经济、日语教育等各分科会构成，百余名国内外知名学者将分别在自己的研究领域做报告，并开展学术交流。

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