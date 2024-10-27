人民网阿斯塔纳10月26日电 （记者李强）10月24—25日，第二届中哈经贸合作论坛暨人才交流会在中国新疆霍尔果斯市成功举办。此次论坛由新疆财经大学、哈萨克斯坦朱巴诺夫大学和中国新疆霍尔果斯经济开发区管委会联合举办，主题为“深化经贸人文合作，助力中哈新'黄金三十年’”。

中国驻哈萨克斯坦阿克托别总领事馆、阿里·法拉比哈萨克国立大学、哈萨克斯坦图兰大学、哈萨克斯坦纳尔索斯大学、哈萨克斯坦朱巴诺夫大学、中国社会科学院、南开大学、中南财经政法大学、新疆财经大学、中国新疆霍尔果斯经济开发区、霍尔果斯人才集团和金亿集团有限公司等代表在此次论坛上交流了中哈经贸合作的研究成果和经验。

中国驻哈萨克斯坦阿克托别总领事馆郭宇参赞指出，本次论坛聚焦两国重点合作领域，契合中哈关系发展需求，必将为深化合作提供重要智力支持。希望两国高校以落实中哈元首共识为指引，发挥交流机制作用，扩大校际合作，培养更多具备语言优势和学科专长的创新型人才，为中哈命运共同体建设提供强劲动力。

霍尔果斯市委组织部部长潘熹在致辞中强调，霍尔果斯作为中国向西开放的重要门户和丝绸之路经济带的核心支点，在推动新疆与哈萨克斯坦地方之间的密切交往中发挥着前沿作用。我们愿与哈方进一步加强友好交往，提升合作的广度和深度，推动双方经济社会高质量发展，为构建中哈关系新的“黄金三十年”作出更大贡献。

新疆财经大学校长居来提·吐尔地表示，中哈两国开启了新的“黄金三十年”，两国关系在经贸领域取得了长足进展。第二届中哈经贸合作论坛以“深化经贸人文合作，助力中哈新‘黄金三十年’”为主题，为两国学者和企业代表提供了一个宝贵的交流与合作平台，推动中哈经贸合作迈上新台阶。

哈萨克斯坦朱巴诺夫大学副校长埃森巴耶娃·古尔纳·依西姆卡诺夫娜表示，中哈两国在经贸合作上拥有巨大的潜力。此次论坛为我们搭建了一个多元化的对话平台，各界代表通过广泛深入的讨论，为两国的经贸合作提出了许多宝贵建议，促进中哈经贸合作的发展。

论坛期间，中哈两国学者围绕经贸合作展开了深入的讨论与交流，分享经贸领域的研究成果与实践经验，还就未来中哈经贸合作提出了建设性的意见与展望。与会专家们普遍认为，中哈两国当前的经贸合作正步入一个全新的深化发展阶段，双方在贸易、投资、技术创新等方面的合作潜力巨大。

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