人民网巴黎10月26日电 （记者尚凯元）25日，由中外文化交流中心、巴黎中国文化中心、敦煌研究院、中国敦煌石窟保护研究基金会联合主办的“丝路宝藏 文明交响”敦煌石窟艺术巴黎特展在巴黎中国文化中心拉开帷幕。

观众仿佛置身于数字复原的敦煌第285窟。人民网记者 尚凯元摄

巴黎中国文化中心主任刘红革指出，中心2024年将敦煌艺术展示作为一条交流主线，近期举办的“敦耀光华——清华大学美术学院敦煌艺术研究及设计成果巴黎特展”和“丝路丹青”丝绸之路沿线壁画传摹展，均展现了中华优秀传统文化的创造性转化与创新发展，此次敦煌石窟艺术巴黎特展则是今年规模最大的一次，让法国观众得以近距离感受敦煌艺术的独特价值。

敦煌研究院副院长张小刚在致辞中指出，敦煌莫高窟的艺术价值超越时空，是多元文明交融的瑰宝。本次展览的举办，不仅是对中法建交60周年的热烈庆祝，更是两国文化交流与合作的重要成果。它象征着中法两国在文化领域的深度互信与共同追求，为两国人民之间的心灵沟通搭建了桥梁。

世界旅游组织荣誉秘书长弗朗西斯科·弗朗加利高度评价了敦煌在丝绸之路上所扮演的关键角色。他认为莫高窟不仅是佛教艺术的杰作，更象征了丝路所承载的精神和文化遗产。现代旅游业可以被视为新丝绸之路，它连接着全球不同的文明，为各国民众的相互了解提供了机会。

世界专家、顾问与仲裁员组织主席米歇尔·佩斯表示，作为最早与联合国教科文组织及其分支机构合作的非政府组织负责人，近年来与中国合作密切，前往中国参观了许多商业、工业及教育文化场所，以及像敦煌这样美丽而古老的文化遗址，盛赞中国在遗产保护方面取得的成果，他期望通过此次敦煌展览进一步探索尚未涉足的中国文化遗产。

此次展览内容丰富多彩，中心现代楼搭建了数字复原的敦煌第285窟，让观众仿佛置身于远古的敦煌石窟。在院落中摆放了全面介绍敦煌的知识展板，引起众多嘉宾观看。古典楼展厅陈列了29幅高清敦煌壁画和12幅大型展板，搭配“寻境敦煌”VR互动和数字藏经洞，带给观众沉浸式的敦煌文化体验。值得一提的是，敦煌研究院为此展特别派遣了两位导览员在展览期间全程为参观者提供悉心讲解。

观众在展台观看录像讲解。人民网记者 尚凯元摄

在当天下午的“中国故事”系列讲座中，中国敦煌石窟保护研究基金会理事长杨秀清以“千年莫高，丝路华章——敦煌文化及其历史价值”为主题，与听众分享敦煌石窟作为人类共同文化遗产的非凡价值，深入阐释了敦煌文化在丝绸之路上的多民族交流历史和那个时代人们衣食住行婚丧嫁娶的有趣生活。

此次展览将持续至11月13日，观众可自由参观并在线上平台预约开放日内每天三场的免费导览，巴黎中国文化中心还将在展览期间安排法国青少年敦煌主题专场导览活动，带领法国青少年领略“千年莫高”风采。

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