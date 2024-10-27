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中国第17批援厄立特里亚医疗队开展巡诊活动

2024年10月27日09:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗10月26日电 （记者沈小晓）10月23日至25日，中国第17批援厄立特里亚医疗队前往位于距首都阿斯马拉70余公里外的安塞巴省科伦医院，开展了为期三天的巡诊活动。

中国第17批援厄立特里亚医疗队在科伦医院开展巡诊活动。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

中国第17批援厄立特里亚医疗队在科伦医院开展巡诊活动。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

当医疗队抵达科伦医院时，医院院长亚费特热情迎接，向中国援厄医疗队表示热烈欢迎和衷心感谢。在交流中，亚费特介绍了医院历史，以及近三年来在救治病患方面取得的成绩和面临的挑战。援厄医疗队队长韩东明介绍了参与此次巡诊的医疗队成员的专业背景和技能专长，并与亚费特进行了工作对接和安排。

中国医疗队向科伦医院捐赠药品和医疗物资。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

中国医疗队向科伦医院捐赠药品和医疗物资。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

在此次巡诊中，援厄医疗队向科伦医院准备了一批价值近10万纳克法的药品和医疗物资，以实际行动表达对科伦医院的深情厚谊。韩东明队长与亚费特院长一同出席了简单的捐赠仪式，共同见证了中国医疗队对科伦医院的物质支持。

中国第17批援厄立特里亚医疗队在科伦医院开展巡诊活动。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

中国第17批援厄立特里亚医疗队在科伦医院开展巡诊活动。中国第17批援厄立特里亚医疗队供图

捐赠仪式结束后，队员们迅速分散到各自的专业领域，覆盖了骨科、普外科、超声诊断、眼科、泌尿外科以及心血管疾病等多个关键科室，开始了有序的巡诊援助工作。

随着为期三天的巡诊活动画上圆满的句号，亚费特院长再次向中国医疗队的所有成员表达感激。他表示，正是一批接一批的中国医疗队，为科伦医院注入了活力和希望，带来了实实在在的帮助和支持。

(责编：王禹蘅、张悦)

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