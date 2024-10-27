新华社北京10月26日电 题：为完善全球治理贡献“金砖方案”

新华社记者谢彬彬

金砖国家领导人第十六次会晤日前在俄罗斯喀山举行。在这场金砖国家实现历史性扩员后的首次线下峰会上，中国国家主席习近平发表重要讲话指出，金砖国家要勇立潮头，把金砖打造成促进“全球南方”团结合作的主要渠道、推动全球治理变革的先锋力量。

当前，世界进入新的动荡变革期，国际力量对比正在深刻演变，但全球治理体系改革长期滞后。“全球南方”代表性和发言权未得到充分体现，不仅制约“全球南方”国家的发展振兴，也影响国际社会更好应对全球性挑战。随着危机挑战频现和治理赤字有增无减，国际社会，尤其是发展中国家对变革全球治理体系的呼声日益高涨。

此次30多个国家领导人齐聚喀山，出席“金砖+”领导人对话会，围绕加强多边主义、促进公正的全球发展和安全深入沟通，畅所欲言。各方反对强权霸凌和双重标准，呼吁尽快在加沙停火止战，主张改革国际经济金融秩序，凸显“全球南方”国家对和平安全的渴望、对发展繁荣的追求、对公平正义的向往。

金砖合作机制诞生于新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大潮中。成立18年来，金砖不断发展壮大，已经成为当今世界新兴市场和发展中国家团结合作的金字招牌和最重要平台，构建更加公正合理的全球治理体系的战略性力量。金砖机制持续壮大，金砖合作常葆活力，关键在于以开放包容为襟怀，以合作共赢为目标，以公平正义为追求。这同那些固守冷战思维、挑动阵营对抗的“小集团”、“小圈子”性质完全不同。

不断成熟壮大的金砖成色更足、阵容更强、声音更响，壮大了促进世界和平发展的积极力量。乌克兰危机延宕，中国和巴西会同有关“全球南方”国家发起了乌克兰危机“和平之友”小组，汇集更多致力于和平的声音。加沙冲突升级，金砖国家领导人举行巴以问题特别视频峰会，就巴以问题协调立场、采取行动，成为推动对话与和平的重要力量……面对更加复杂严峻的国际形势，“大金砖合作”在全球治理体系中的正向作用日益显现，贡献越来越大。

广大发展中国家看好金砖前景，热切期盼金砖国家在维护世界和平、促进共同发展、完善全球治理方面发挥更大作用。泰国《曼谷邮报》网站刊文指出，金砖国家被视为新兴市场和发展中国家的主要代表，已成为当前地缘政治格局中不可或缺的一部分，为构建更加公平、公正和多极化的世界秩序发挥了重要作用。美国昆西治国方略研究所“全球南方”研究项目主管萨朗·希多尔撰文指出，不断发展壮大的金砖机制是纠正失衡世界的必要措施之一。

作为金砖合作中坚力量、“全球南方”核心成员，中国引领和推动“全球南方”国家积极参与全球治理，在促进世界和平、维护公道正义、合作应对全球性挑战方面发挥着越来越重要作用。习近平主席洞察世界大势，把握时代潮流，先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为消弭和平、发展、安全、治理赤字提供中国方案，得到“全球南方”国家的赞赏和响应。

此次在喀山，习近平主席指出，作为“全球南方”的第一方阵，金砖国家要展现集体意志，坚守和平，做维护和平的稳定力量；重振发展，做共同发展的中坚力量；共兴文明，做文明互鉴的促进力量。习近平主席宣布中方将牵头启动的各项合作举措顺应了“全球南方”求团结、谋发展、促变革的共同心声，彰显了中国的大国担当。巴西国际法专家埃万德罗·卡瓦略说，“我们有充分理由相信，在中国的引领下，金砖国家将成为促进多边主义的中坚力量”。

时代的风浪越大，越要勇立潮头。在中国和金砖伙伴共同努力和推动下，不断成熟壮大的金砖必将进一步弘扬金砖共同价值、维护金砖共同利益、促进金砖联合自强，为实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化注入强大动能。面向未来，迈上新台阶的“金砖大家庭”，必将成为推动全球治理变革的先锋力量，携手更多“全球南方”国家共同推动构建人类命运共同体。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)