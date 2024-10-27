新华社巴黎10月26日电（记者张百慧）在中法建交60周年暨中法文化旅游年之际，“丝路宝藏·文明交响”敦煌石窟艺术巴黎特展25日在法国巴黎中国文化中心拉开帷幕。展览旨在以数字技术为手段，揭开敦煌艺术文化的神秘面纱，吸引更多海外观众走近中华文明。

当天，伴随悠扬的民乐演奏和曼妙的胡旋舞表演，展览正式开幕。展览通过复制还原敦煌莫高窟第285窟，让观众以身临其境的方式了解敦煌石窟艺术。现场同时设有“寻境敦煌”VR沉浸展等体验项目，让观众进一步感知壁画细节。此外，现场展板介绍了敦煌石窟的历史发展脉络，并辅以“敦煌壁画中的十二星座”“敦煌壁画中的时尚之旅”等趣味视角解读敦煌石窟文化。

巴黎中国文化中心主任刘红革在开幕式上说，本次活动以数字技术为手段再现敦煌石窟的辉煌。“数字技术让我们能够更生动、更真实、交互体验式地感受到古代艺术的神韵和精髓。”

本次展览对敦煌石窟的鲜活讲解和多元呈现让现场观展的法国民众克里斯托夫·朗德里感触颇深。朗德里说，他曾于20世纪末首次参观莫高窟，但当时未能深刻领略敦煌石窟的精髓，如今借这次展览弥补了这一遗憾。他期待未来法中双方继续通过科技等手段，搭建两国文化交流的“高速公路”。

本次展览由中国中外文化交流中心、巴黎中国文化中心、敦煌研究院、中国敦煌石窟保护研究基金会共同主办，活动将持续至11月13日。

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