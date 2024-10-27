新华社伦敦10月26日电 专访｜回归经济全球化符合全球发展逻辑——访“金砖”概念首创者吉姆·奥尼尔

新华社记者赵修知 郑博非

金砖国家领导人第十六次会晤22日至24日在俄罗斯喀山举行。国际社会普遍期待金砖国家为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化作出“金砖贡献”。知名经济学家、“金砖”概念首创者吉姆·奥尼尔日前在伦敦接受新华社记者专访时表示，回归经济全球化符合全球发展逻辑，期待各国通过多边合作真正支撑全球化。

“世界各国希望开展更多合作。”奥尼尔告诉记者，经济全球化回归世界经济的主流，符合各国期待、也符合全球发展的逻辑。多边合作应为经济全球化提供更多支撑，这也是他个人的期待。

位于中国上海浦东新区世博园区的金砖国家新开发银行总部大楼（2022年6月17日摄，无人机照片）。新华社记者方喆摄

奥尼尔曾担任高盛首席经济学家和高盛资产管理公司主席、英国财政部商务大臣。2001年，他最先提出“金砖”概念，并预测金砖国家占全球经济比重将大幅上升。如今金砖合作机制已成为当今世界最重要的新兴市场国家和发展中国家团结合作平台，是推动实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化的支柱力量。

奥尼尔表示，中国的发展意义重大。中国向外国直接投资敞开大门，努力提升生产效率，发展强大的制造业。“我认为这些做得很好！”

谈及当前西方一些人主张“去全球化”，奥尼尔表示，这种做法非常“肤浅”，给贸易设置壁垒只会导致全球贸易下滑，引发严重经济问题，甚至触发大范围的经济萧条。

他说，当前部分发达国家因为施政不当造成贫富差距扩大，特别是中低收入阶层多年来财富没有增长。解决这些问题的方法在于政府采取合理税收制度、创造新工作岗位，而不是动辄“脱钩断链”，在其他国家身上找借口。

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