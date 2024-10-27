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第六届新时代中俄全面战略协作高层论坛在俄举办

2024年10月27日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社符拉迪沃斯托克10月26日电（记者陈畅　杨思琪）第六届新时代中俄全面战略协作高层论坛近日在俄罗斯符拉迪沃斯托克市举办。论坛主题是“东北亚安全观与发展观：中俄视角”。中俄近百名代表在为期两天的论坛上就东北亚安全形势、中俄人文经贸合作等进行研讨。

　　黑龙江大学党委常委、副校长于文秀说，东北亚地区的和平是维护全球稳定的重要基石。此次论坛为中俄两国学界等搭建了沟通对话的平台，有利于促进两国人文交流，推动双方各领域的务实合作。

　　中国驻符拉迪沃斯托克总领事朴扬帆表示，东北亚是中俄两国的安身立命之地和共同周边，要坚决守护和平安宁，始终坚持互利共赢，坚定推进开放合作。

　　俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所所长基里尔·巴巴耶夫说，俄中两国关系发展处于历史最好水平，两国应加强交通、运输等多领域合作。

　　俄罗斯远东联邦大学东方学院副教授阿尔乔姆·卢金说，俄中两国可在服务贸易协定方面进行尝试，这既符合世界经济发展的潮流，也符合两国的实际利益。

　　本届论坛由黑龙江大学、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、俄罗斯远东联邦大学、俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所共同举办。与会专家围绕东北亚区域安全的重要意义与实现路径、中蒙俄经济走廊建设、中国东北与俄远东战略大通道合作等议题展开讨论。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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