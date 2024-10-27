新华社斯里巴加湾市10月26日电（记者李萌）中国与文莱杂交水稻高级专家顾问项目启动仪式26日在文莱首都斯里巴加湾市举行。中国专家团队将通过技术授课和交流等系列活动，与文莱进一步加强杂交水稻农业科技合作。

10月26日，在文莱首都斯里巴加湾市，嘉宾在中国与文莱杂交水稻高级专家顾问项目启动仪式上合影。新华社发（中国驻文莱大使馆供图）

项目启动后，来自袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南杂交水稻研究中心、湖南农业大学等单位的中国专家们，将围绕杂交水稻选育栽培、病虫害防治、土壤改良、水稻施肥与文莱开展深入细致的授课培训和技术交流。

文莱初级资源与旅游部常任秘书图蒂亚蒂表示，中国专家的知识和经验对于文莱提升杂交水稻方面的发展水平无比珍贵，文莱政府农业部门的官员、高等研究机构代表和实践经验丰富的农业人士将参加本次培训和交流。

10月26日，文莱初级资源与旅游部常任秘书图蒂亚蒂在斯里巴加湾市出席中国与文莱杂交水稻高级专家顾问项目启动仪式。新华社记者 李萌 摄

中国驻文莱大使肖建国致辞说，近年来中国与文莱农业合作取得积极进展，中方积极对接文方需求，高产杂交水稻种子在文莱试种取得初步成功。通过本项目，中方专家将继续传递两国水稻合作接力棒，相信将为促进文莱水稻产业发展、保障粮食安全贡献更多力量，推动中文农业合作再上新台阶。

文莱地处世界第三大岛加里曼丹岛北部。据介绍，由于粮食长期高度依赖进口，提升农业科技水平和粮食自给率成为文莱的重要发展目标。

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