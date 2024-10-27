2024年海南省五指山市“中法童声合唱友谊之桥”音乐会10月25日晚在海南省歌舞剧院举行。巴黎宝丽声童声合唱团与五指山黎苗童声合唱团同台演出，为观众带来中法歌曲视听盛宴。

演出当晚，巴黎宝丽声童声合唱团演唱了《如果我去中国》《眺望你的路途》等歌曲，五指山黎苗童声合唱团演唱了《把五指山唱给法兰西》《久久不见久久见》等曲目，巴黎宝丽声童声合唱团用一曲《月亮代表我的心》将现场气氛推向高潮。合唱团成员用真挚的情感表达了对中法友谊的珍视与祝福。

10月25日，五指山黎苗童声合唱团在“中法童声合唱友谊之桥”音乐会上演唱。新华社记者 张丽芸 摄

今年5月，五指山黎苗童声合唱团赴法国开展文化交流，在巴黎唱响歌曲《把五指山唱给法兰西》，并与巴黎宝丽声童声合唱团同台献唱，通过音乐架起了中法友谊的桥梁。时隔5个月，巴黎宝丽声童声合唱团受邀来到海南，中法两个童声合唱团在海南奏响“友谊合声”。

今年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。巴黎宝丽声童声合唱团指挥伊丽莎白表示，中法建交60周年是一个很好的契机，通过音乐，两国孩子们结下了深厚的友谊，更加了解彼此国家的文化。

10月25日，法国巴黎宝丽声童声合唱团在“中法童声合唱友谊之桥”音乐会上演唱。新华社记者 张丽芸 摄

据了解，2024年海南省五指山市“中法童声合唱友谊之桥”活动期间，中法两个童声合唱团还将在海南大学、五指山市毛纳村举办两场合唱演出，并参加“探索海南非遗之美，共绘友谊新篇章”研学交流活动。活动将持续至30日。（记者程潇、周慧敏）

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