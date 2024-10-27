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第二届上海视听精品英国推介会在英国举办

2024年10月27日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦10月25日电（记者章博宁　吴鲁）第二届上海视听精品英国推介会暨上海-伦敦影视产业对话会25日在英国电影电视艺术学院总部举办。中英两国两百余人出席活动。

　　本届对话会由上海市文化和旅游局、上海市广播电视局主办，包括项目发布、主旨演讲、作品推介展映和专业人士圆桌讨论等环节。活动期间，影视机构呈现了35部中国优秀影视项目作品，嘉宾们就“中国内容的国际化传播”和“中英合作的机遇与挑战”等议题展开讨论。

　　英国商业贸易部创意消费体育教育司司长戴睿俊说，英国致力于重建英中政府间的高层对话，包括讨论创意产业领域的未来合作方向，希望创意产业和影视行业等领域的英中合作能进一步发展。

　　伦敦的电影媒体机构“影视伦敦”首席执行官阿德里安·伍顿说，英中文化创意产业的合作由来已久，“我们致力于秉持合作精神，与中方共同打造跨越地域的创意合作”。他说，这对于开启对话、建立新的商业关系、开发创意、增进相互理解至关重要，并有可能成为两国以及伦敦和上海之间探索更多合作项目的起点。

　　与会中方嘉宾表示，此次活动是上海与伦敦在影视产业领域的一次重要对话。中英两国都高度重视文化传承保护和创新发展，在影视内容创新、经营模式等方面优势互补，合作潜力巨大。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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