世界百年未有之大变局下，不断成熟壮大的金砖成色更足、阵容更强、声音更响。以“大金砖合作”引领“全球南方”大团结，大有可为

金秋十月，习近平主席飞赴伏尔加河畔千年古城喀山，出席金砖国家领导人第十六次会晤。在喀山停留不到48小时里，习近平主席密集出席10多场活动，多边双边结合联动，老友新朋聚首畅谈，日程丰富紧凑，内容务实高效，访问圆满成功。“中国坚定支持‘全球南方’共同愿景”“金砖国家代表了发展中国家的希望”“金砖国家领导人喀山会晤加快建立公正国际秩序步伐”……国际舆论高度关注习近平主席喀山之行，积极评价中国作为金砖合作中坚力量、“全球南方”核心成员发挥的重要作用。

开辟“大金砖合作”新阶段，谱写金砖国家团结自强新篇章。诞生于新兴市场国家和发展中国家群体性崛起的历史大潮之中，承载着“全球南方”对于和平发展与公平正义的期盼，金砖合作机制已成为当今世界新兴市场国家和发展中国家团结合作的最重要平台。着眼于国际格局演变和全球发展大势，习近平主席深刻阐述推动“大金砖合作”高质量发展的中国主张，提出建设“和平金砖”“创新金砖”“绿色金砖”“公正金砖”“人文金砖”五点建议，宣布中方支持金砖合作高质量发展的务实举措，彰显了推进金砖合作的坚定承诺与信心，有力助推金砖合作提质升级。喀山会晤达成共识，决定邀请多个国家成为金砖伙伴国，金砖合作机制感召力、影响力、生命力更加彰显，将为构建更加公正合理的全球治理体系贡献更大力量。

凝聚团结振兴新共识，开辟“全球南方”发展繁荣新前景。“金砖+”领导人对话会上，30多个国家领导人围绕加强多边主义、促进公正的全球发展和安全深入沟通，呼吁尽快在加沙停火止战、改革国际经济金融秩序，凸显“全球南方”国家对和平安全的渴望、对发展繁荣的追求、对公平正义的向往。习近平主席提出“坚守和平，实现共同安全”“重振发展，实现普遍繁荣”“共兴文明，实现多元和谐”三点主张，倡导金砖国家展现历史主动，引领“全球南方”国家共同迈向现代化，携手构建人类命运共同体。国际人士指出，中方倡导践行真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，这是当今国际关系急需的正能量。

从擘画“大金砖合作”未来之路到壮大“全球南方”团结之力，中国既有胸怀天下的理念主张，也有脚踏实地的行动方案。建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家特殊经济区中国合作中心、金砖国家工业能力中国中心、金砖国家数字产业生态合作网络；实施金砖数字教育能力建设计划，未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心；建立全球“智慧海关”在线合作平台和金砖国家海关示范中心，牵头成立“全球南方”智库合作联盟……习近平主席宣布的各项合作举措紧跟新一轮科技革命和产业变革的时代步伐，顺应了“全球南方”求团结、谋发展、促变革的共同心声。

从第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，到和平共处五项原则发表70周年纪念大会，从中阿合作论坛第十届部长级会议，到中非合作论坛北京峰会，中方一系列重大外交行动表明，中国始终心系“全球南方”、扎根“全球南方”。“中国是引领金砖国家合作的重要力量”“同中国的合作让我们看到了国家发展振兴的希望”……国际社会认为，中国方案与中国行动正不断为“全球南方”国家发展注入澎湃动力。

千年潮未落，风劲好扬帆。世界百年未有之大变局下，不断成熟壮大的金砖成色更足、阵容更强、声音更响。以“大金砖合作”引领“全球南方”大团结，大有可为。中国将团结金砖和“全球南方”伙伴，同国际社会一道，继续在发展振兴的新征程上追逐梦想，在人类文明进步事业中携手奋进。

《 人民日报 》（ 2024年10月27日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)