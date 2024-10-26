新华社哥伦比亚卡利10月25日电（记者周盛平）作为联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会（COP16）官方议程之一，“能源转型促进生物多样性保护论坛”25日在哥伦比亚卡利市召开。来自联合国、哥伦比亚和中国的官员、学者，高度认可能源、气候和生物多样性协同治理的新理念和新方案。

该论坛由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织（简称“合作组织”）与联合国开发计划署、联合国可持续发展解决方案网络等单位共同举办。合作组织在论坛上发布了《能源-气候-生物多样性协同治理》报告，提出以能源转型应对气候变化、保护生物多样性的总体思路和实施路径。

此外，合作组织还发布了“能源转型促进生物多样性保护名录”，为引导全球能源转型过程中重视生物多样性保护，促进能源与生物多样性协同治理起到示范作用。首批名录从全球130多个案例中遴选出，收录来自中国、新加坡、智利、瑞典、意大利、埃塞俄比亚等国10个最具代表性、创新性、成效显著的项目。

合作组织驻会副主席刘泽洪表示，构建全球能源互联网的意义是既能满足经济社会发展的能源需求，又能最大限度保护自然生态，实现发展与保护相互促进的可持续发展。

联合国开发计划署高级顾问蒂姆·斯科特出席论坛时表示，气候不稳定、生物多样性和土地退化是相互关联的，其解决方案同样如此。协同治理的报告很及时、全球选出的案例很精彩，代表了实现可持续发展的最新成果。

联合国可持续发展解决方案网络负责人杰弗里·萨克斯通过视频表示，论坛聚焦两个关系非常密切的主题——保护生物多样性和实现能源转型，人类必须同时实现它们。

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